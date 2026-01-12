Renato Tapia sobre su ausencia en la Copa América 2024: "Lo único que puede decir es que el presidente de la FPF se equivocó"

No se guardó nada. Renato Tapia, futbolista de la Selección Peruana, reveló el motivo por el cual no viajó a Estados Unidos para jugar la Copa América 2024.

En conversación con Doble Punta, el volante de 30 años dijo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se equivocó en el trato que se le dio al tema de su seguro para disputar el torneo.

"Lo único que te puedo decir es que el presidente se equivocó, aunque él diga, y lo ha dicho en una de las entrevistas. Es más, se creó un canal de YouTube solamente para esa entrevista y desapareció; dijo que la culpa de que no haya ido a la Copa América es de mi representante", dijo en un primer momento.

"Entonces, es muy gracioso. Cómo puede ser posible que yo juegue un viernes y un martes no viajé. Algo tiene que haber pasado en ese lapso, en esa semana o en esas dos semanas que yo estuve en la Selección para que yo no vaya", complementó.

Renato Tapia y la cronología de su no viaje a la Copa América 2024

Luego, el futbolista peruano contó cómo se dieron los hechos de su no viaje a Estados Unidos para la Copa América.

"Ya tenía todas mis cosas hechas para irnos a Estados Unidos. Íbamos a jugar el amistoso. Yo estaba listo. 'Lo que pida Renato, lo firmamos, no te preocupes'... Llega viernes, no tengo una respuesta", dijo al principio.

"Le dije al presidente que, por respeto a mis compañeros y por lo que ahora estoy diciendo que voy a jugar en la Selección, que por favor se solucione. Hubo algo ahí que fue recontra turbio, pero igual jugué, pero después, hasta el martes no se resolvió nada", finalizó.

