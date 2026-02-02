Mano Menezes: "Vamos a hacer una renovación en la Selección Peruana, traer jugadores más jóvenes"

Mano Menezes también ha dirigido a la selección brasilera. | Fuente: Selección Peruana-FPF

La palabra de Mano Menezes en Perú

Más adelante, se le preguntó respecto al fin de ciclo de algunos jugadores que han pasado por la blanquirroja en los últimos años.

"Hemos sido bien recibidos y estamos contentos para empezar un trabajo que esperamos que sea exitoso. La Selección Peruana, como la chilena, contaban con jugadores que entraban a un fin de ciclo y eso apuntó para las necesidades de una renovación. Me parece que quien prolongó ese período como Chile o Perú, pagaron un precio muy caro", sostuvo el DT.

Por último, pero no menos importante, Mano Menezes respondió respecto de posibles indisciplinas en la Selección Peruana.

"Tenemos reglas claras de convivencia necesarias para llegar a algún lugar. Una de las reglas fundamentales para los equipos vencedores es la disciplina. No podemos dejar que actos que no sean correctos manchen la historia del fútbol peruano. Esperamos que las cosas salgan bien. La selección es una referencia para la gente", finalizó el entrenador brasilero.

La presentación de Mano Menezes en Perú

Hace unos días, con Agustín Lozano (presidente de la FPF) y Jean Ferrari (director general de Fútbol de la FPF), Mano Menezes fue presentado por todo lo alto como el flamante entrenador de Perú.

"Muchos entrenadores brasileños estuvieron aquí y les ha ido muy bien. Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en temas de resultados, pero estamos aquí porque creemos que podemos hacer algo para retomar ese camino, para que Perú sea protagonista y dispute las competiciones con ilusión de vencer", dijo.