Mano Menezes: "Vamos a hacer una renovación en la Selección Peruana, traer jugadores más jóvenes"

Inicia un nuevo capítulo. Mano Menezes, la semana pasada, asumió como director técnico de Perú todo con la mira puesta a lo que será la clasificación al Mundial 2030.
En la Selección Peruana, Mano Menezes tiene claros sus objetivos y así lo evidenció en una breve conversación que tuvo con la prensa local. Primero, dio cuenta del cambio generacional para el elenco nacional en el mediano plazo.
"Vamos a hacer una renovación, traer jugadores más jóvenes y este ciclo lo vamos a dividir en partes para ver los que confirmen nuestras impresiones. Que con esa mezcla de juventud y experiencia tengamos una selección más fuerte", le dijo Menezes a Teledeportes.