Tacna: reo fue hallado sin vida en el penal de Challapalca

Un interno fue hallado sin vida dentro del penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata en el límite de Tacna y Puno.



Se trata de Willy Vargas Paredes, de 38 años, quien fue encontrado muerto dentro de su celda, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).



El hallazgo fue realizado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que alertó de inmediato a las autoridades.



El reo, natural de Arequipa, había sido sentenciado por el delito de robo agravado y fue detenido en 2009 tras cometer diversos actos delictivos.



Hasta el establecimiento penitenciario se trasladaron agentes del área de Homicidios y efectivos de la Comisaría de Ticaco para iniciar las diligencias.



La fiscal provincial Sandra Beatriz Nalvarte Apaza supervisó el levantamiento del cadáver, que será sometido a la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.