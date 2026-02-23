Una pareja de 'El Mencho' fue clave para la caída del capo del CJNG: ¿qué papel cumplió?

La ubicación y posterior caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', no fue un evento fortuito, sino el resultado de un cuidado trabajo de inteligencia que incluyó como uno de sus actores principales a una de sus parejas sentimentales.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó este lunes en una presentación ante la prensa que el seguimiento a esta mujer permitió identificar un eslabón débil en la estructura de seguridad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



A través de labores de inteligencia militar central se identificó a un hombre de absoluta confianza de la mujer, quien fue el encargado de trasladarla hasta una instalación en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

En ese inmueble se produjo el encuentro con Oseguera Cervantes el pasado 20 de febrero. Aunque la mujer abandonó el lugar al día siguiente, la permanencia del capo junto a su círculo de seguridad armado permitió a las autoridades confirmar su presencia en el lugar y activar el cerco táctico.

Una estrategia de tres ejes y cooperación internacional



El operativo se diseñó bajo estrictas condiciones de confidencialidad para asegurar el factor sorpresa, integrando componentes terrestres y aeromóviles. Esta operación contó con información estratégica proporcionada por agencias de Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por el narcotraficante.



La fuerza operativa se estructuró en tres ejes fundamentales que actuaron de forma coordinada. El primero fue un componente terrestre conformado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, seguido por una fuerza aeromóvil de seis helicópteros encargada de preservar el sigilo.

El tercer elemento consistió en el apoyo aéreo táctico con aeronaves Texan de la Fuerza Aérea Mexicana que sobrevolaron la zona para corroborar los movimientos en el terreno.



"Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con seis helicópteros y personal de fuerza especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa", destacó Ricardo Trevilla Trejo.



El enfrentamiento final en la zona boscosa



Al detectar el despliegue militar, el equipo de seguridad de 'El Mencho' inició una agresión armada que obligó a las fuerzas federales a repeler el ataque.

En un primer momento, el capo y sus escoltas lograron huir hacia una zona boscosa para ocultarse entre la maleza, pero fueron rápidamente cercados por los efectivos.



Durante este segundo enfrentamiento, un helicóptero del Ejército recibió un impacto de bala, lo que forzó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia.

Finalmente, los militares lograron herir al líder criminal y a dos de sus acompañantes. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo a un centro médico en Morelia, Michoacán, el narcotraficante falleció a bordo de un avión militar debido a la gravedad de sus heridas.

La Fiscalía General de la República confirmó posteriormente su identidad mediante análisis forenses. "Fue un ataque muy violento", afirmó Trevilla Trejo.



Reacciones y despliegue disuasivo en el país



La muerte del líder del CJNG desató una ola de violencia inmediata en diversas ciudades de México. De acuerdo con el diario mexicano El Universal, se registraron 252 bloqueos carreteros y ataques a comercios en al menos 20 estados, lo que paralizó actividades comerciales y educativas en regiones como Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 2 500 efectivos adicionales en el occidente del país para contener posibles represalias del grupo criminal.

"La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo", señaló el titular de la Defensa.