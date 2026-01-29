Últimas Noticias
Jean Ferrari: "Mano Menezes tiene el perfil que la selección peruana necesita hoy"

Mano Menezes y Jean Ferrari en conferencia de prensa.
Mano Menezes y Jean Ferrari en conferencia de prensa. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El jefe de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol destacó el paso de Mano Menezes en la Selección de Brasil.

El entrenador brasileño Mano Menezes, nuevo DT de la Selección Peruana, afirmó en su presentación que tiene el compromiso de que la bicolor "vuelva a ser protagonista" en el fútbol sudamericano.

Jean Ferrari, jefe de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, indicó que se siente "orgulloso" de la llegada de Mano Menezes, que dirigió a Erick Noriega en Gremio y que se puso el buzo de Brasil del 2010 al 2012.

“Es un orgullo poder presentar oficialmente a un entrenador de talla mundial, con una trayectoria intachable y que calza con el perfil que estamos buscando. No se trata solo de hablar de estilo, sino de la necesidad de iniciar una reestructuración y un cambio generacional”, declaró en la Videna.

En relación a la experiencia de Menezes con futbolistas jóvenes, agregó que "mano sabe perfectamente cómo trabajar con jóvenes y con equipos de diferentes categorías. Estuvo al frente de una selección de la talla de Brasil y hoy necesitamos una cabeza de ese nivel”, agregó.

“Nos queda ponernos a disposición de su sabiduría y experiencia. Es un cuerpo técnico que sabe trabajar con la altura y cuenta con profesionales que han dirigido y analizado el fútbol brasileño a nivel profesional. Realmente es un comando técnico de altísimo nivel y es un lujo tenerlos”, complementó

Para finalizar, Ferrari reveló que el proceso de Mano Menezes iniciará a inicios de marzo. “El reto es que este trabajo sea continuo y sostenible. El proceso iniciará a partir del primero de marzo. Agradecemos la confianza en lo que hemos planteado y estamos totalmente a disposición”, concluyó.

Selección Peruana Jean Ferrari Mano Menezes

