¿Paolo Guerrero y Christian Cueva tienen espacio en la Selección? Esto respondió Mano Menezes, técnico de la Bicolor

Mano Menezes fue presentado este jueves como nuevo técnico de la Selección Peruana. En conferencia de prensa, el brasileño habló sobre la posibilidad de contar con jugadores de experiencia como Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Según indicó, todos los futbolistas tienen las puertas abiertas en la selección y que no es correcto vetar a algunos que conoce hasta personalmente.

"Estamos llegando ahora. Todos los jugadores tienen las puertas abiertas de la selección, todos", indicó en un primer momento.

"No es lo correcto llegar y establecer vetos para personas que vimos llegar y que conocemos personalmente, como tenemos oportunidad de conocer. Todos están con las puertas abiertas de la selección", complementó.

Mano Menezes y la utilización de jugadores nuevos con los de experiencia

Por otro lado, indicó que la base de los jugadores saldrá del partido ante Bolivia y que se complementarán con los principales jugadores de Perú.

"Vimos el último partido con Bolivia, donde había una mayor cantidad de jugadores jóvenes presentes. Vamos a partir de ahí", dijo en un inicio.

"La referencia de los otros jugadores la tenemos de las Eliminatorias, porque vimos todos los juegos como entrenador. Conocemos a los principales jugadores de Perú. Ya trabajamos con algunos como Paolo Guerrero. Ya vimos a (Christian) Cueva, que ya lo vimos trabajar. Y en Gremio, recientemente, Erick Noriega, defensa con algunos buenos juegos, después tuvo una pequeña lesión y estuvo fuera un tiempo", finalizó.

