Una nueva era empieza en la Bicolor: Thiago Kosloski fue anunciado como nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20

Thiago Kosloski cuenta con amplia experiencia en clubes y selecciones.
Thiago Kosloski cuenta con amplia experiencia en clubes y selecciones. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: thiago_kosloski
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Thiago Kosloski digirió la Selección Sub 20 de Brasil. Entres su palmarés, registra los siguientes títulos: Sudamericano Sub 20 2023 y Sudamericano Sub 20 2025.

La Bicolor inicia un nuevo camino. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció a Thiago Kosloski como nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20.

A través de un comunicado emtido en sus redes sociales, la entidad le dio la bienveida al estratega brasileño, quien cuenta con amplia trayectoria a nivel de clubes y selecciones nacionales.

"Un nuevo reto en marcha. Presentamos a Thiago Kosloski como nuevo DT de la Bicolor Sub 20 y liderará una nueva etapa en la selección juvenil", escribió la FPF en sus redes sociales.

¿Quién es Thiago Kosloski, el nuevo técnico de Perú Sub 20?

Kosloski ha trabajado en la selección absoluta y en la selección Sub-20 de Brasil. En su palmarés, registra los siguientes títulos: Sudamericano Sub-20 2023, Sudamericano Sub 20 2025 y Torneo Nacional Espírito Santo Sub 20 2022.

Asimismo, pasó por las filas de clubes  como Gremio, Fluminense, Corinthians, Coritiba, Chapecoense, Vitoria, Clube de Regatas, Vasco da Gama, SWQ Thunder FC, Botafogo, Club Atlético Pernambucano y FC Bayterek.

En el 2025, ganó la Recopa Gaúcha con Gremio y fue subcampeón Carioca con Fluminense. Y en el 2022, se coronó campeón del Campeonato Paranaense Sub-20 con Coritiba.

