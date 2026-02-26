COEN-Indeci eleva a nivel rojo el riesgo de activación de quebradas en Lima y otras siete regiones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) elevaron este jueves a nivel rojo el riesgo por posible activación de quebradas en ocho regiones del país, incluyendo a Lima, ante el pronóstico de lluvias intensas.

La medida de alerta extrema, vigente hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero, responde a un escenario de peligro inminente de "deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa" que podrían afectar a decenas de distritos en la sierra y la costa.



El monitoreo realizado por las autoridades técnicas identifica que los departamentos de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Piura presentan sectores con una posibilidad de activación de quebradas calificada como extrema.

En el caso específico de Lima, las provincias bajo este nivel de riesgo son Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Esta situación de peligro se sustenta en el aviso meteorológico del Senamhi, que anuncia precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, lo que ha llevado al El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) a identificar un total de 95 distritos en riesgo a nivel nacional.

Según el reporte oficial del Indeci, aunque el mapa de quebradas prioriza ocho regiones en rojo, el departamento de Áncash presenta la mayor cantidad de jurisdicciones con un nivel de riesgo muy alto ante deslizamientos y huaicos en general.

"Áncash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 32, seguido de Cusco (11), Apurímac (5), Arequipa (5) y Puno (5)", indica Indeci en un comunicado.

🔴 Hasta el 27/2 se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, según informó el @Senamhiperu pic.twitter.com/TirfYuWVkU — COEN - INDECI (@COENPeru) February 26, 2026

Alerta y prevención por lluvias

Ante el incremento del peligro, los organismos integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) han activado los protocolos de respuesta para salvaguardar la vida y el patrimonio de la ciudadanía.

El Indeci ha enfatizado la necesidad de que los gobiernos locales y regionales mantengan una vigilancia permanente sobre los cauces de los ríos y las zonas de descarga de las quebradas para emitir alertas tempranas de ser necesario.

Se recomienda a las familias que habitan en zonas vulnerables reforzar los techos de sus viviendas y establecer rutas de evacuación hacia zonas altas y seguras, lejos del recorrido natural de los flujos de agua y lodo.

Asimismo, se sugiere el uso de sistemas de alerta acústicos como silbatos o campanas que permitan una reacción rápida ante cualquier ruido inusual proveniente de las partes altas de los cerros.

"Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas", señala el documento de Defensa Civil.