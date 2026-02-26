“Gracias por avisarme”: Pink responde a rumores de separación de Carey Hart

La cantante desmintió las versiones sobre el fin de su matrimonio con Carey Hart y calificó de “prensa basura” los reportes difundidos por medios internacionales.

Pink no se quedó callada. Luego de que medios como People y Us Weekly informaran sobre una supuesta separación tras 20 años de matrimonio con Carey Hart, la cantante salió al frente con un mensaje directo en sus redes sociales.

“Basta de prensa basura”, dijo en un video publicado poco después de que circularan los reportes. “Como siempre digo: si no lo escuchan de mí, no crean el revuelo. Pero manténganse atentos… ¡uno nunca sabe qué puede pasar después!”.

La intérprete de Raise Your Glass ironizó sobre la noticia: “Me acabo de enterar de que estoy separada de mi esposo. Yo no lo sabía. Gracias por avisarme. Me preguntaba… ¿también quieren contarles a nuestros hijos?”.

“¿Quieren hablar de noticias reales?”

En el mismo video, la artista, de 46 años, cuestionó el enfoque de la cobertura mediática y propuso otros temas que, a su juicio, merecen mayor atención.

“¿Prefieren hablar de noticias reales? ¿Quieren hablar de los archivos Epstein? ¿Del racismo sistémico o de la misoginia en el deporte? ¿O de lo increíble que es el equipo femenino de hockey? ¿O que ocho de las 12 medallas que ganó Estados Unidos en los Juegos Olímpicos este año fueron obtenidas por mujeres?”, expresó.

Pink también lamentó que se prioricen rumores sobre su vida privada en lugar de sus logros profesionales. “¿Quieren hablar de que fui nominada el primer año en que era elegible para el Salón de la Fama del Rock & Roll? ¿O solo quieren hablar de mi supuesta muerte?”, añadió, antes de rematar: “Eso es noticia falsa, no es verdad”.

La historia de Pink y Carey Hart

Pink —cuyo nombre real es Alecia Moore— conoció a Carey Hart en los Summer X Games de 2001 en Filadelfia. Tras una relación intermitente, el piloto le propuso matrimonio en 2005 y se casaron en enero de 2006 en Costa Rica.

En 2008 anunciaron una primera separación, pero un año después confirmaron que se habían reconciliado. Desde entonces, han hablado abiertamente sobre los desafíos de su relación, incluida la terapia individual y de pareja.

En 2021, la cantante mostró su vida familiar en el documental All I Know So Far. Además, ha apoyado públicamente a Hart durante múltiples accidentes derivados de su carrera deportiva; el exmotociclista ha revelado que ha sufrido más de 80 fracturas a lo largo de los años.

