Ministerio Público abrió investigación por fatal accidente en la Panamericana Sur

El Ministerio Público abrió investigación para esclarecer las causas y establecer responsabilidades del fatal accidente de tránsito, ocurrido esta madrugada a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en la jurisdicción de Villa El Salvador; en el que dos personas murieron y al menos ocho resultaron heridas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que el Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores quedó a cargo de las pesquisas.

“La fiscal provincial Victoria Milagritos Briceño Portilla, a cargo de la investigación preliminar, dispuso el levantamiento de los cadáveres y viene coordinando con personal policial de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales”, refirió el Ministerio Público.



Como se recuerda, esta madrugada, minutos antes de las 4:00 a.m., un camión fuera de control ocasionó un choque múltiple, en el que dos personas murieron y al menos ocho resultaron heridas.

Posteriormente, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), de la Municipalidad de Lima, confirmó que las víctimas en este violento accidente son trabajadores de la entidad.

“Hoy, al promediar las cuatro de la madrugada, se produjo un grave accidente de tránsito contra dos unidades de Emape que prestaban servicio de limpieza a la altura del km. 17 de la Panamericana Sur, dejando como consecuencia dos fallecidos, ocho heridos, todos trabajadores de Emape y compañeros de labores”, se lee en el documento.

“El accidente se produjo cuando nuestros operarios desarrollaban labores de limpieza y mantenimiento de la vía, la cual contaba con la señalización para el desvío de los vehículos”, agregó.



Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Segundo Despacho) realiza diligencias urgentes tras el choque múltiple entre cinco vehículos ocurrido en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur, que dejó dos fallecidos y varias personas heridas.



Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 14, 2026

Identifican a trabajadores de Emape fallecidos

En Ampliación de Noticias, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó sus condolencias a las familias de los trabajadores de Emape fallecidos en este accidente, a quienes identificó como Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma.

Según detalló, Rosales Mallma falleció en el lugar del accidente, mientras que Corachahua Toledo dejó de existir en el Hospital María Auxiliadora, hasta donde fue trasladada tras el violento choque múltiple.

“Es un día triste, evidentemente, lamentamos profundamente lo sucedido, un accidente que tenemos que investigar”, refirió el burgomaestre capitalino.

De acuerdo con su versión, el chofer del camión que provocó el accidente tendría antecedentes de infracciones. Además, señaló que el conductor se habría quedado dormido al volante, desencadenando la tragedia de esta madrugada.

“Tenemos información que el chofer, Edwin Willington Vega Luis, es una persona que ha tenido ya papeletas, una de ellas en el año 2024, por cruzar una luz roja, que es una falta grave”, refirió.

“Y, según la información preliminar que se nos ha proporcionado, habría estado dormido, se habría dormido, y esto ha hecho que se lleve de encuentro a toda esa cuadrilla (de trabajadores de limpieza)”, sentenció.