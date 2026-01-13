Cañete: siete heridos deja choque entre una miniván con un trailer en la Panamericana Sur

Los vecinos de la zona señalaron que en ese lugar hay continuos accidentes ya que los vehículos tratan de cambiar de carril. La Policía investiga las causas de este hecho.

Siete personas, entre menores y adultos, resultaron heridas tras el choque entre una combi y un trailer a la altura del sector de Sarapampa, en el distrito de Asia, provincia de Cañete, región Lima.

Hasta la zona han llegado los bomberos de Mala y Cañete para brindar auxilio a los heridos y trasladarlos al hospital Rezola de Cañete.

Los vecinos de la zona señalaron que en ese lugar hay continuos accidentes ya que los vehículos tratan de cambiar de carril en cruces informales, por lo que piden a las autoridades señalizar el lugar para evitar más accidentes.

Hasta el lugar han llegado efectivos de la Policía de Criminalística de Cañete para recabar información, testimonios y evidencias que serán parte de las investigaciones.