Al menos dos fallecidos y ocho heridos tras violento choque múltiple en la Panamericana Sur [VIDEO]

Entre los heridos, hay trabajadores de limpieza del municipio de Lima.
Fernando Chuquillanqui

El trágico accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa; en circunstancias que son motivo de investigación.

Al menos dos personas murieron y ocho resultaron heridas en un violento choque múltiple, registrado esta madrugada en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

Según las primeras versiones, el conductor de un camión que transportaba pollos realizó una brusca maniobra, perdiendo el control del pesado vehículo, que terminó chocando con otras unidades en plena carretera.

Los testigos aseguraron que el chofer no habría visto los conos de seguridad colocados en la vía para permitir el trabajo de personal de limpieza pública del municipio de Lima; por lo que frenó intempestivamente y realizó un súbito giro del timón, perdiendo el control de su unidad.

Pese a las versiones preliminares, las causas del accidente serán establecidas durante las investigaciones que llevarán a cabo por las autoridades competentes.

Heridos evacuados

Hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 4:00 a.m. de este miércoles, según consigna la página web de la institución.

Los heridos, entre los que hay trabajadores de limpieza, fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos, con pronóstico reservado.

A través del Rotafono de RPP, transeúntes y conductores compartieron fotografías y videos, en los que se ve la magnitud de este violento accidente.

Al cierre de este informe, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur, en el sentido norte-sur, está restringido debido al violento accidente, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona.

VES Villa El Salvador Panamericana Sur Accidente de tránsito

