Conductor que presuntamente atropelló a Lizeth Marzano tiene un viaje programado al extranjero, advirtió hermano de la joven

Adrián Alonso Villar Chirinos, joven que supuestamente conducía el vehículo que atropelló y mató a Lizeth Marzano, tendría un viaje al extranjero programado para este sábado, 21 de febrero. Así lo advirtió Gino Marzano, hermano de la víctima, que fue embestida cuando entrenaba en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro.

En declaraciones a La Rotativa del Aire, Marzano señaló que Villar Chirinos, de 21 años, aún no tiene ninguna medida restrictiva en su contra, pero sí tiene pendiente una citación fiscal para este sábado.

“Él está citado y aparentemente hoy tendría un viaje programado para el exterior. Entonces, desde anoche yo estoy tratando y comunicando a los medios para que se evite que salga del país y se haga algún tipo de medida para que pueda ponerse derecho”, señaló.

Marzano detalló que su hermana, una destacada seleccionada peruana de buceo, estaba corriendo frente a la sede de Lima Golf Club, cuando fue atropellada por un automóvil presuntamente conducido por Villar Chirinos.

Asimismo, cuestionó que el conductor se haya dado a la fuga dejando a Lizeth Marzano a su suerte. A su juicio, si se hubiera actuado a tiempo, su hermana habría tenido más opciones de vivir.

“La ambulancia llegó luego de 15 minutos. El hecho de que el auto se haya dado la fuga, pues también complicó, porque la ambulancia, en vez de llevarla a una clínica que tenían a menos de cinco cuadras, tuvieron que llevarla a Casimiro Ulloa, con lo cual los tiempos de respuesta claramente fueron más. Y, bueno, todo esto se complicó”, lamentó.

“El auto debió haber parado para poder auxiliar a mi hermana, activar el SOAT, pero bueno, lamentablemente esto no se dio”, agregó.

Familiares buscan justicia

Lizeth fue enterrada ayer, viernes, y a su familia le corresponde buscar justicia en su nombre, complementó Gino.

Los familiares señalaron que toda la información que han recibido ha provenido de los medios de comunicación y de sus familiares y amigos en las redes sociales, enfatizando la casi nula participación policial a la hora de recibir los datos del caso.

Marzano acotó que, según la verificación policial, la placa del vehículo está asociada a la periodista Marisel Linares, quien ha asegurado que el automóvil es usado por “una tercera persona” desde septiembre del año pasado, sin señalar nombres.

“Ya sabemos que hay un auto asociado a una periodista, claramente se pasaron las 24 horas para tomar ciertas acciones asociadas a investigaciones de dosaje etílico, pruebas, todo lo demás. Y bueno, eso también está dilatando un poco el tema”, apuntó.

