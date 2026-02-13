Últimas Noticias
Inspector de la Sutran fue atropellado por conductor que se dio a la fuga para evadir operativo en Puente Piedra [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El indignante hecho ocurrió en plena carretera Panamericana Norte, a la altura de la Escuela de la Policía. El conductor sería un colectivero informal.

Accidentes
00:00 · 01:36
Puente Piedra
El inspector de la Sutran fue hospitalizado tras el violento accidente. | Fuente: Difusión

¡Indignante! Un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga, para evadir un operativo, en el kilómetro 27 de la Panamericana Norte, a la altura de la Escuela de Policías, en el distrito limeño de Puente Piedra

En un video del condenable suceso, al que RPP tuvo acceso, se observa al chofer acelerar, pese a tener al funcionario adelante. El vehículo embiste al trabajador, que sale despedido y cae pesadamente al pavimento.

El fiscalizador fue auxiliado y trasladado de emergencia a una clínica del distrito de Independencia, donde permanece bajo observación médica. El hombre, de 32 años, sufrió un traumatismo intracraneal, indicaron fuentes de la Sutran.

El condenable hecho se registró aproximadamente a las 8:45 a.m. del jueves, 12 de febrero.

Conductor será denunciado

En diálogo con RPP, la vocera de la Sutran, Lily Salazar, aseguró que el irresponsable conductor, que sería un colectivero informal, será denunciado por una serie de delitos.

“Lo que el procurador de aquí, de esta entidad, va a proceder a aplicar es la denuncia por cinco delitos, entre ellos lo que es la denuncia por lesiones culposas, fuga del lugar del accidente, omisión de socorro, entre otros”, refirió.

Según la representante de la Sutran, por la placa de rodaje, se ha identificado que la propietaria del vehículo es una mujer, aunque quien estaba al volante al momento del atropello era un varón.

Salazar Guerrero advirtió que, solo en 2025, se han registrado al menos 17 agresiones similares contra fiscalizadores a nivel nacional. Pese a ello, la funcionaria ratificó que los operativos de tránsito continuarán inalterables.

