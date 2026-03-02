Abogado de Adrián Villar: su pena "debería ser suspendida" porque reconoció atropello y muerte de Lizeth Marzano

El abogado César Nakasaki Seminario señaló que a su patrocinado, Adrián Villar, se le debe imponer una pena suspendida -que evita su ingreso a prisión- porque "ha reconocido su responsabilidad" en el atropello de Lizeth Marzano.

Adrián Villar afronta un pedido de prisión preventiva de 9 meses por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido la noche del 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro, en el que Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), murió la madrugada del 18 de febrero.

"Nuestro patrocinado, reconoce su responsabilidad y en esos términos esperamos que sea un pronunciamiento final [...] Lo que establece el Código Penal es que en homicidio culposo va de 4 a 8 años. Han puesto una sola agravante, así que vas de 4 años a 4 años, 6 meses con 25 días, a lo cual se le debería sumar un año por la fuga de accidente de tránsito. Mi patrocinado, con la defensa anterior dijo: 'yo reconozco y confieso los hechos guardaré silencio hasta que se abra el proceso'. La pena debería ser suspendida, la regla del Código [Penal] y de la Corte Suprema es que no se debería dictar una prisión preventiva", argumentó César Nakasaki Seminario.

"Pena suspendida es que te declararon culpable, pero no entras a la cárcel. Tienes que cumplir con una indemnización que sea el monto que determina el juez o el que impacte en las partes. Tienes que cumplir una serie de reglas de conducta que si tú incumples, dos veces te mandan a la cárcel a cumplir el tiempo que te corresponde por la sentencia", añadió Nakasaki Seminario, hijo de César Nakasaki.

Asimismo, Nakasaki Seminario mencionó en RPP que existen marcos de edad para una pena: "de 18 a 21, media pena; de 21 a 25 la posibilidad de que te suspenda en la pena si es que es menor a ocho años; de 25 a 65 cumples pena completa, y de 65 para arriba una media pena".

Aseguró que el pedido es de acuerdo "lo que la ley dice y es lo que como defensa estamos buscando desde el día uno". Señaló que, de darse la pena suspendida se genera una indignación pública, esa reacción "debería generar [hacia] la ley [de] quien la propuso".

"El abogado de la familia [de Lizeth Marzano] debería haberles explicado cuáles son los resultados legales posibles. Yo no digo que va a ser 100% pena suspendida. Yo lo que estoy señalando es la tendencia y las posibilidades legales, pero es para la prisión preventiva. Si el juez estima que no se dan los requisitos para suspender en el momento que tiene que sentenciar, bueno, le dará efectiva. Pero si la posibilidad de suspenderse existe, la prisión preventiva no corresponde", añadió Nakasaki Seminario en RPP.

Cuestiona afirmación de Óscar Arriola sobre viaje de Villar a Cajamarca

Por otro lado, el abogado César Naksaki, dijo que es "falso" la afirmación del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, sobre un presunto viaje de Adrián Villar a Cajamarca tras atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano.

"Lo que yo he visto en la carpeta es un informe policial en la cual Latam y JetSmart dicen que no tienen ningún asiento registrado del vuelo del 21 de febrero. No hay ninguna persona que se llame Adrián Villar Chirinos que haya viajado de Cajamarca para acá. [¿El comandante ha mentido?] Le habrán mentido a él, porque yo no creo que él haya hecho la investigación", acotó Naksaki Seminario.

Agregó que "aparte de no salir de Lima, se presentó voluntariamente, confesó los hechos, se reconoció en un video donde no se podía apreciar que era él y entregó voluntariamente el carro, que es la pieza central de la investigación".

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, reiteró este lunes su versión de que Adrián Villar sí viajo a la región Cajamarca el 21 de febrero, luego de que el exabogado de Villar Chirinos, Jefferson Moreno, dijera que esa información era falsa.

“Tenemos un pasaje de venida, un pasaje de ida a las 5 de la mañana, y un retorno a las 11 de la mañana. Y tenemos. Están los pasajes, están sus números de DNI, está la confirmación de la aerolínea y del aeropuerto que ha pasado por la detección de metales, y por el control. Yo no tengo por qué estar mintiendo”, aseveró.