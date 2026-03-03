Últimas Noticias
El Agustino: un incendio afecta inmueble en el cruce de la avenida 9 de octubre y el jirón Chiquian

El incendio se habría sido provocado por un corto circuito.
El incendio se habría sido provocado por un corto circuito. | Fuente: Municipalidad de El Agustino
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Al menos 10 unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan para controlar el fuego que inició en el cuarto piso del inmueble. Personal de Seguridad Ciudadana logró rescatar a una persona adulta mayor y dos niños que quedaron atrapados.

Esta tarde se reportó un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida 9 de octubre y el jirón Chiquian, en el distrito limeño de El Agustino.

Al menos diez unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta este punto de la capital para atender la emergencia, según reportó la página oficial de la institución. Asimismo, también se apersonó a la zona personal del Grupo Especial de Intervención (GEIN) de Seguridad Ciudadana del distrito.

De acuerdo con Orlando Lescano, supervisor de Seguridad Ciudadana de El Agustino, el incendio se produjo en el cuarto piso y en la parte posterior del inmueble.

“Hemos instalado la escalera y podido rescatar a una niña pequeña. Se produce el siniestro en el cuarto piso. Desde el quinto piso hemos rescatado a toda la familia, está a buen recaudo. […] Todavía no está controlado el incendio”, señaló.

Rescataron a tres personas atrapadas

Según relató otro miembro del GEIN de El Agustino, gracias a la rápida intervención del personal, se logró rescatar a una persona de la tercera edad y dos niños que se encontraban atrapados en el inmueble. Asimismo, indicó que el incendio se habría sido provocado por un aparente corto circuito.

“Una persona de tercera edad y dos niños han estado arriba. Hemos estado rompiendo la puerta y se ha llegado a rescatar a las tres personas. Ahorita los bomberos están haciendo el trabajo correspondiente”, aseveró.

Al cierre de este informe, los bomberos aún continúan en la zona realizando labores para controlar el siniestro. 

El Agustino Incendio Siniestro Bomberos

