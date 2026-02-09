Barranco: Puente de los Suspiros sigue abierto al público pese al anuncio de cierre por obras de mejoramiento [VIDEO]

El municipio de Barranco señaló que esperan que la empresa contratista inicie los trabajos para cerrar el tránsito peatonal por esa zona.

El Puente de los Suspiros continúa abierto al público pese a que la Municipalidad de Barranco anunciara su cierre por seis meses para ser restaurado ya que la estructura está por cumplir 150 años. Así lo pudo comprobar un equipo de RPP que visitó el lugar este lunes.

Visitantes y vecinos del distrito que pasaban por el emblemático puente cuestionaron que el cierre se diera justo cuando este fin de semana se celebra San Valentín. Sin embargo, otros reconocieron que los trabajos son necesarios porque este es uno de los puntos más turísticos del distrito.

"Me sorprende que no haya algún aviso porque incluso la gente sigue pasando (por el Puente de los Suspiros) y no hay autoridades que digan que esta zona está restringida o dando indicaciones de que debemos pasar por otro lado. Pero, bueno, debería la municipalidad hacerse cargo sobre eso. Me parece bien que hagan reparaciones de los lugares", contó una vecina a RPP.

Personal de prensa e imagen del Municipio de Barranco informaron que están a la espera de que la empresa contratista a cargo de las mejoras empiece con los trabajos para cerrar el tránsito peatonal por el puente hasta la entrega de la obra.