Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

En pleno mes del amor, Puente de los Suspiros permanecerá cerrado 180 días por trabajos de restauración

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El proyecto, financiado por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como finalidad reforzar la estructura, cambiar el entablado, restaurar los faroles históricos e instalar iluminación LED a lo largo de todo el puente.

Lima
00:00 · 02:29
Las obras se van a ejecutar debido al deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace más de 12 años
Las obras se van a ejecutar debido al deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace más de 12 años | Fuente: RPP

El Puente de los Suspiros, una parada clave para los turistas y ciudadanos peruanos en el distrito limeño de Barranco, estará cerrado desde hoy por un período de 180 días.

Esto, como parte de un proceso de restauración destinado a reforzar su estructura y preservar este importante patrimonio histórico y turístico de nuestra capital.

Las obras se van a ejecutar debido al deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace más de 12 años, lo que ha generado riesgos en sus vigas y en el entablado del puente.

Es por ello que los trabajos contemplan el reforzamiento de la estructura, el cambio del entablado, la restauración de los faroles históricos, y la instalación de iluminación LED a lo largo de todo el puente.

Puente de los suspiros recibe más de 60 mil visitas por año

Este proyecto es financiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y recién aproximadamente en el mes de agosto se estaría habilitando el tránsito la infraestructura. Durante este periodo se van a habilitar desvíos peatonales señalizados para permitir el acceso hacia la bajada de baños y también las playas de la Costa Verde.

Según estimaciones oficiales, por año, este puente recibe aproximadamente 50 mil visitantes nacionales y cerca de 14 mil ciudadanos extranjeros.

Las fechas de mayor afluencia justamente se encuentran dentro de febrero, en los días próximos a San Valentín, donde muchas parejas llegan hasta este punto para pasar una tarde en compañía.

Te recomendamos
Informes RPP

Cusco: ¿Cómo llegar a Machu Picchu?

Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más importantes del Perú y del mundo; sin embargo, llegar a la ciudadela inca requiere planificación. A continuación, te explicamos cuáles son las rutas para llegar desde la ciudad del Cusco.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Puente de los suspiros Barranco Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA