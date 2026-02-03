En pleno mes del amor, Puente de los Suspiros permanecerá cerrado 180 días por trabajos de restauración

Las obras se van a ejecutar debido al deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace más de 12 años | Fuente: RPP

El Puente de los Suspiros, una parada clave para los turistas y ciudadanos peruanos en el distrito limeño de Barranco, estará cerrado desde hoy por un período de 180 días.

Esto, como parte de un proceso de restauración destinado a reforzar su estructura y preservar este importante patrimonio histórico y turístico de nuestra capital.

Las obras se van a ejecutar debido al deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace más de 12 años, lo que ha generado riesgos en sus vigas y en el entablado del puente.

Es por ello que los trabajos contemplan el reforzamiento de la estructura, el cambio del entablado, la restauración de los faroles históricos, y la instalación de iluminación LED a lo largo de todo el puente.

Puente de los suspiros recibe más de 60 mil visitas por año

Este proyecto es financiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y recién aproximadamente en el mes de agosto se estaría habilitando el tránsito la infraestructura. Durante este periodo se van a habilitar desvíos peatonales señalizados para permitir el acceso hacia la bajada de baños y también las playas de la Costa Verde.

Según estimaciones oficiales, por año, este puente recibe aproximadamente 50 mil visitantes nacionales y cerca de 14 mil ciudadanos extranjeros.

Las fechas de mayor afluencia justamente se encuentran dentro de febrero, en los días próximos a San Valentín, donde muchas parejas llegan hasta este punto para pasar una tarde en compañía.