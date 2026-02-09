Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores?

Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO: se enfrentan este martes 10 de febrero por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Deportivo Táchira vs The Strongest: ¿cómo llegan a la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?
The Strongest llega al partido con ventaja. En el encuentro de ida, venció 2-1 a Deportivo Táchira, por lo que un empate lo pone en la fase 2 del torneo.
¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Táchira vs The Strongest en vivo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?
El partido entre Deportivo Táchira vs The Strongest se disputará este martes 10 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal. El recinto tiene capacidad para 38 755 espectadores.
¿A qué hora juegan Deportivo Táchira vs The Strongest en vivo por la Copa Libertadores 2026?
- En Perú, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 7:30 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 8:30 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 9:30 p.m.
- En Colombia, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 7:30 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 10:30 p.m.
- En Brasil, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 10:30 p.m.
- En Chile, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 10:30 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 10:30 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 10:30 p.m.
- En México , el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 6:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido entre Táchira vs The Strongest comienza a las 7:30 p.m.
¿Dónde ver el Deportivo Táchira vs The Strongest en vivo por TV y streaming?
El partido entre Deportivo Táchira vs The Strongest se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.
Deportivo Táchira vs The Strongest: alineaciones posibles
Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Juan David Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig; Edgar Peréz, Gustavo Lozano; Carlos Sosa, Jairo Villalpando, Adalberto Peñaranda; José Manuel Balza.
The Strongest: Rodrigo Banegas, Sebastián Altamirano, Pablo Pedraza, Daniel Lino; Tobias Moriceau, John García, Álvaro Quiroga; Jorge Lovera, Fabiricio Quaglio; Andrés Chávez y Gabriel Sotomayor.