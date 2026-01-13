Arequipa: Menor de cuatro años termina con el rostro desfigurado tras ataque de un perro en el distrito de Yura

Los médicos diagnosticaron que el niño tiene una herida que se extiende desde el mentón hasta el tabique nasal.

Un niño de cuatro años resultó con graves lesiones en el rostro tras ser atacado por un perro mientras jugaba en el sector de El Chaparral, en el distrito de Yura, provincia de Arequipa. El hecho fue confirmado por Sebastián Mamani, padre del menor.

El papá contó que su hijo fue trasladado inicialmente al centro de salud de Ciudad de Dios y luego derivado al Hospital Regional Honorio Delgado.

Según los médicos, el menor permanece en el área de cirugía pediátrica de emergencia, donde recibió la vacuna antirrábica y se realizó la limpieza de la herida. Posteriormente, será sometido a exámenes médicos para una intervención de cirugía plástica.

Desde la Gerencia Regional de Salud de Arequipa informaron que el perro involucrado no contaba con vacuna antirrábica y actualmente está en monitoreo por personal médico.

Además, señalaron que en lo que va del año se han registrado al menos 200 casos de mordeduras de perro en la región.