"Hay una hiperconcentración comercial alrededor de Mesa Redonda", advierte exfuncionaria de MML

Elsie Guerrero, señaló que el comercio ambulatorio es un "tema gravísimo" que tiene detrás un problema empleo, ordenamiento de la ciudad y de seguridad. Foto: Mesa Redonda. | Fuente: Andina

La exgerente de Promoción y Desarrollo de la Municipalidad de Lima, Elsie Guerrero, consideró este martes que existe una "hiperconcentración comercial" alrededor de Mesa Redonda. Esto luego de tomar conocimiento del empadronamiento a comerciantes informales para ser reubicados en el Centro de Lima.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Elsie Guerrero, señaló que el comercio ambulatorio es un "tema gravísimo" que tiene detrás un problema de empleo, ordenamiento de la ciudad y de seguridad.

"Un primer comentario es que ya no se necesita declarar zona rígida, todo eso es zona rígida, forma parte del Damero del Centro Histórico de Lima que son 64 manzanas que desde el año 80 fue declarado centro histórico intangible. En segundo lugar, hay que ver un problema de atracción, ¿qué atrae a los ambulantes y desempleados a esa zona? Hay una hiperconcentración comercial alrededor de Mesa Redonda", dijo.

Elsie Guerrero, exgerente de Promoción y Desarrollo de la Municipalidad de Lima. | Fuente: RPP

Elsie Guerrero explicó que esta "hiperconcentración" atrae más concentración comercial, por lo que recomendó poner un límite ya que esa zona no debe seguir saturándose de comercios.

"Tener mucho cuidado con el empadronamiento"

Luego que la Municipalidad de Lima informó que los comerciante informales serían reubicados en galerías y terrenos cercanos, Elsie Guerrero indicó que por lo menos la comuna limeña necesitaría un área de 20 000 metros cuadrados.

"Una segunda cuestión es depende del tipo de ambulante que haya. No podemos poner a un golosinero en un quinto piso de un edificio, ni podemos poner a todos juntos en un corralón. No es comercial", aclaró. "El tema del empadronamiento hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo se pone a la cola, ojalá que hayan hecho un empadronamiento in situ con las personas y verificando, pero para eso lo fundamental es la organización, respetar a las organizaciones y dialogar con las organizaciones", añadió.