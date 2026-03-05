Arequipa: volcán Sabancaya registra nueva explosión con dispersión de cenizas hacia distritos de Caylloma

El volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, registró la noche del miércoles, a las 9:23 p.m., una nueva explosión que generó dispersión de cenizas hacia los sectores norte y noroeste, informó el Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte de Cenvul, las cenizas se dirigen hacia los distritos de Maca, Lari, Madrigal, Cabanaconde y Tapay, así como a centros poblados cercanos.

En lo que va del día, el organismo emitió dos alertas vulcanológicas de nivel naranja tras registrarse explosiones con emisión de cenizas a las 10:15 a. m. y 5:17 p. m., ambas con un radio de dispersión superior a 10 kilómetros.

Tras la primera explosión, las áreas de posible afectación fueron los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay. En el segundo evento, el alcance de la ceniza se extendió hacia Maca, Lari, Madrigal, Cabanaconde y Tapay.

Según los reportes, el volcán presenta un aumento significativo de su actividad eruptiva, por lo que se mantiene en alerta naranja.

El volcán Sabancaya es considerado el segundo más activo del Perú y se encuentra en proceso eruptivo desde 2016.

Ubicado a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa, este volcán se caracteriza por generar explosiones, emisiones de ceniza y gases acompañadas de expulsión de fragmentos de roca volcánica.