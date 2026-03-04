Automóvil se incendió en plena avenida Universitaria: conductor habría utilizado GLP en vez de GNV ante escasez [VIDEO]

Un vehículo se incendió en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria, en el Cercado de Lima, luego de que el conductor presuntamente abasteciera su unidad con gas licuado de petróleo (GLP), pese a contar con un sistema diseñado para gas natural vehicular (GNV).

El incidente provocó que el automóvil acabara en llamas, según las imágenes enviadas al Rotafono de RPP.

La explosión se produjo como consecuencia directa de cargar el combustible incompatible con el sistema del equipo instalado en la unidad, lo que se debería a la escasez de gas natural tras la fuga y deflagración en las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú en La Convención, región Cusco.

¿Por qué no se puede abastecer con GLP a un vehículo para GNV?

En diálogo con RPP, el mecánico automotriz Julio Huamán explicó que se requiere una modificación especial para reemplazar el gas natural vehicular por gas licuado de petróleo.

"Yo tengo que llevar mi vehículo al especialista del sistema de gas para que hagan las modificaciones. Primero, se hace una válvula, se regulan las presiones, porque estás hablando de una presión de GNV de 200 bares a un GLP de 20 bares", explicó.

No obstante, precisó que este ajuste no conlleva una alteración definitiva de la instalación física, lo que permite retornar al uso de GNV una vez que se normalice el suministro. En estos casos, indicó que los conductores están echando GLP sin ningún tipo de modificación.

"El carro que se ha quemado ahorita puede haber tenido un sistema de instalación antigua. Y también, de repente, uno de los puntos en contra que siempre hemos conversado es que no le hacen el mantenimiento", explicó.