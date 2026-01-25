Desconocidos dispararon contra un auto colectivo en Comas y conductor resultó ileso

Los sujetos dispararon contra las llantas del vehículo. La Policía Nacional investiga este hecho como un presunto caso de extorsión.

Un taxista que realizaba colectivo resultó ileso este domingo luego de que desconocidos atacaran a balazos su vehículo mientras este esperaba por pasajeros en el cruce de la avenida Miguel Grau y la calle Leopoldo Meza, en la zona de Año Nuevo, en Comas.

Una de las vecinas comentó para RPP que los atacantes dispararon a las llantas del carro y expresó su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en el distrito.

La Policía Nacional señaló que este caso se trataría de una presunta extorsión contra los taxistas que realizan el servicio de colectivo en dicho lugar de Comas. En el lugar encontraron tres casquillos de bala que servirán para las investigaciones.

El presidente José Jerí dictó la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao debido a los altos índices delictivos en estas jurisdicciones.