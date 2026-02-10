Últimas Noticias
Murió Valentino, el perrito atacado por un pitbull en Jesús María: familia presentará denuncia penal

La familia dueña de Valentino y vecinos realizaron una vigilia en Jesús María.
La familia dueña de Valentino y vecinos realizaron una vigilia en Jesús María. | Fuente: RPP
Redacción RPP

Tras no resistir las graves heridas causadas por el ataque de un pitbull en la residencial San Felipe, el perrito de 15 años falleció a causa de un paro respiratorio. Sus dueños exigen justicia y han anunciado el inicio de una denuncia penal contra el propietario del animal agresor.

Lima
00:00 · 01:43

Valentino, el perro de 15 años que permanecía en estado crítico luego de ser atacado por un can de raza pitbull en el distrito de Jesús María, falleció al no poder superar las complicaciones derivadas de sus múltiples heridas.

El deceso se produjo a pesar de que el animal había superado con éxito una intervención quirúrgica inicial, sufriendo posteriormente un paro respiratorio que acabó con su vida.

El dueño de la mascota, Jimmy Chisque, comunicó la noticia durante una vigilia realizada por vecinos en la residencial San Felipe, precisamente en el lugar donde ocurrió la agresión.

El incidente ocurrió el pasado domingo en horas de la noche, cuando el pitbull, que de acuerdo con los testigos no portaba bozal ni correa, atacó de forma reiterada a Valentino durante varios minutos.

Esta omisión de medidas de seguridad contraviene la Ley 27596, la cual califica a los ejemplares de esta raza como potencialmente agresores y obliga a sus propietarios a usar los implementos de sujeción correspondientes en espacios públicos.

“Ayer fue intervenido quirúrgicamente, pero ya hoy día finalmente él ya no resistió más y falleció”, relató Jimmy Chisque a RPP.

Acciones legales y falta de responsabilidad

La familia de Valentino ha manifestado su intención de interponer una denuncia penal contra Augusto Santamaría Guevara, identificado como el propietario del pitbull, con el fin de obtener una sanción ejemplar y evitar que situaciones similares afecten a otros vecinos de la zona.

Según las declaraciones recogidas por RPP, el dueño del animal atacante ha mostrado una actitud defensiva y no se ha hecho cargo de los gastos médicos generados por la emergencia.

“Lo que estamos este buscando es que se haga justicia, que no quede impune, que que se haga cargo y que las autoridades vean que eso no vuelve a pasarle a ningún otro perro, incluso a una persona”, manifestó Chisque.

Valentino tenía 15 años de edad.

Valentino tenía 15 años de edad. Fuente: Cortesia Familia

Sanciones municipales y multas

Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad de Jesús María procedió a multar al dueño del pitbull con un monto que supera los 11 mil soles, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por no usar bozal ni correa y por la agresión física a otro animal.

No obstante, las autoridades municipales indicaron previamente que, de confirmarse el fallecimiento de la mascota agredida, la sanción económica podría incrementarse significativamente.

“Se le ha puesto la sanción por no tener bozal ni la correa, ha estado suelto, primera falta. La segunda falta es que ha agredido, ha mordido a otro animal”, explicó Dante Nicho, subgerente de salud y bienestar de la comuna distrital.

