Cantante de salsa muere tras ser atacado por dos sujetos armados en una discoteca en San Martín Porres

El crimen ocurrió en la cuadra 32 de la avenida Perú. Según testigos, los asesinos llegaron a bordo de una motocicleta y atacaron a su víctima cuando iba a iniciar su show musical.

Un cantante de salsa murió acribillado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta en los exteriores de una discoteca en la cuadra 32 de la avenida Perú en San Martín de Porres.

Según allegados de la víctima, el joven cantante, conocido en el mundo artístico como Fabio Alejandro, de 29 años, habría estado en la puerta de este local esperando su turno para poder subir al escenario y cantar, cuando en ese momento llegaron los atacantes armados, quienes le dispararon.

El cantante, según contó uno de sus amigos para RPP, no era víctima de amenazas hasta donde él tenía conocimiento y tampoco tenía problemas con nadie.

"No es un joven que pertenece a una agrupación grande (de salsa), es un chico que tenía sueños, tenía metas, que desde hace muchos años venía intentando hacer su carrera y ahora dejan sin papá a dos niños. Es algo injusto porque ni siquiera era un delincuente, era un tipo respetuoso, jamás tuvo ningún problema con ninguna persona", expresó uno de los amigos del fallecido cantante.

Fabio Alejandro se dedicaba a la música desde los 17 años y tiene dos hijos menores que hoy deja en la orfandad. Hasta el lugar se hizo presente los efectivos policiales para iniciar con las investigaciones.