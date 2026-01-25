Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cantante de salsa muere tras ser atacado por dos sujetos armados en una discoteca en San Martín Porres

El hecho sucedió esta madrugada y en pleno estado de emergencia.
El hecho sucedió esta madrugada y en pleno estado de emergencia. | Fuente: RPP/Rosario Rojas
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El crimen ocurrió en la cuadra 32 de la avenida Perú. Según testigos, los asesinos llegaron a bordo de una motocicleta y atacaron a su víctima cuando iba a iniciar su show musical.

Lima
00:00 · 01:57

Un cantante de salsa murió acribillado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta en los exteriores de una discoteca en la cuadra 32 de la avenida Perú en San Martín de Porres. 

Según allegados de la víctima, el joven cantante, conocido en el mundo artístico como Fabio Alejandro, de 29 años, habría estado en la puerta de este local esperando su turno para poder subir al escenario y cantar, cuando en ese momento llegaron los atacantes armados, quienes le dispararon. 

El cantante, según contó uno de sus amigos para RPP, no era víctima de amenazas hasta donde él tenía conocimiento y tampoco tenía problemas con nadie.

"No es un joven que pertenece a una agrupación grande (de salsa), es un chico que tenía sueños, tenía metas, que desde hace muchos años venía intentando hacer su carrera y ahora dejan sin papá a dos niños. Es algo injusto porque ni siquiera era un delincuente, era un tipo respetuoso, jamás tuvo ningún problema con ninguna persona", expresó uno de los amigos del fallecido cantante. 

Fabio Alejandro se dedicaba a la música desde los 17 años y tiene dos hijos menores que hoy deja en la orfandad. Hasta el lugar se hizo presente los efectivos policiales para iniciar con las investigaciones. 

Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Martín de Porres Policía Nacional Delincuencia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA