José Jerí anunció ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí acudió a la Comisaría PNP El Progreso, para conocer los avances de las investigaciones sobre los atentados contra el alcalde de Carabayllo. |
Fuente: RPP / Jesús Ortiz
José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo
El presidente Jerí hizo este anuncio tras visitar en su domicilio al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien ha sido víctimas de diversos atentados por parte de bandas criminales.
El mandatario también acudió a la Comisaría PNP El Progreso, donde solicitó información detallada sobre el avance de las investigaciones en torno a los ataques registrados contra la vivienda del burgomaestre de Carabayllo.
En esta actividad, José Jerí estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Cabe mencionar que el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, ha sufrido hasta cinco actos intimidatorios por parte de organizaciones criminales en las últimas semanas. El más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando sujetos desconocidos dejaron una granada frente a la su vivienda.