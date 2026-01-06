José Jerí anunció ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí hizo este anuncio tras visitar al alcalde de Carabayllo. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, para continuar haciendo frente a los altos índices delictivos en estas jurisdicciones.

“Es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. (...) El estado de emergencia es una herramienta, las restricciones son muy puntuales, específicas”, declaró a la prensa esta madrugada.

Al ser consultado por cuánto tiempo se prorrogará la medida, el jefe de Estado replicó: “El tiempo que sea necesario”.

Como se recuerda, el Ejecutivo prorrogó -por primera vez- el estado de emergencia en Lima y Callao el pasado 21 de diciembre, por un plazo de 30 días; para hacer frente a la creciente ola de criminalidad.

