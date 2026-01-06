Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí anunció ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Al ser consultado por cuánto tiempo se prorrogará la medida, el jefe de Estado replicó: “El tiempo que sea necesario”.

Gobierno
00:00 · 01:30
José Jerí hizo este anuncio tras visitar al alcalde de Carabayllo.
José Jerí hizo este anuncio tras visitar al alcalde de Carabayllo. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, para continuar haciendo frente a los altos índices delictivos en estas jurisdicciones.

“Es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. (...) El estado de emergencia es una herramienta, las restricciones son muy puntuales, específicas”, declaró a la prensa esta madrugada.

Al ser consultado por cuánto tiempo se prorrogará la medida, el jefe de Estado replicó: “El tiempo que sea necesario”.

Como se recuerda, el Ejecutivo prorrogó -por primera vez- el estado de emergencia en Lima y Callao el pasado 21 de diciembre, por un plazo de 30 días; para hacer frente a la creciente ola de criminalidad.

José Jerí acudió a la Comisaría PNP El Progreso, para conocer los avances de las investigaciones sobre los atentados contra el alcalde de Carabayllo.
José Jerí acudió a la Comisaría PNP El Progreso, para conocer los avances de las investigaciones sobre los atentados contra el alcalde de Carabayllo. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo

El presidente Jerí hizo este anuncio tras visitar en su domicilio al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien ha sido víctimas de diversos atentados por parte de bandas criminales.

El mandatario también acudió a la Comisaría PNP El Progreso, donde solicitó información detallada sobre el avance de las investigaciones en torno a los ataques registrados contra la vivienda del burgomaestre de Carabayllo

En esta actividad, José Jerí estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Cabe mencionar que el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, ha sufrido hasta cinco actos intimidatorios por parte de organizaciones criminales en las últimas semanas. El más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando sujetos desconocidos dejaron una granada frente a la su vivienda

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Estado de emergencia Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA