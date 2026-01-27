Últimas Noticias
Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió por seis meses a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió de manera provisional por seis meses a Patricia Benavides en el ejercicio de la abogacía.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, explicó que la sanción se origina en una denuncia presentada por una ciudadana ante el Consejo de Ética de dicha entidad, la cual incluía varios cuestionamientos contra Patricia Benavides.

Lima
00:00 · 06:46

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió suspender provisionalmente por seis meses a la fiscal suprema, Patricia Benavides, en su ejercicio como abogada, tras declarar fundada parcialmente una denuncia en su contra por presuntas infracciones al Código de Ética profesional.

Así lo confirmó en RPP el decano del CAL, Raúl Canelo, quien explicó que la sanción se origina en una denuncia presentada por una ciudadana ante el Consejo de Ética, la cual incluía varios cuestionamientos contra la exfiscal de la Nación.  

“Señaló que la señora Benavides había infraccionado el Código de Ética al haber aceptado un homenaje de una persona que está procesada, el haber designado como abogada a una persona también procesada y por haber intervenido en el caso de su hermana, que estaba siendo investigada y haber removido a la fiscal que tenía a su cargo dicha investigación”, indicó.

De estos cargos, el órgano ético declaró fundado únicamente aquel referido a la presunta intervención de Patricia Benavides en la investigación seguida contra su hermana.

“Al postular como fiscal suprema señaló que ella no iba a interferir en la investigación contra su hermana porque sería antiético y resulta que sí intervino, según la resolución del Consejo de Ética y según la denuncia”, sostuvo el abogado.

“En tal sentido, el Consejo ha declarado fundado el pedido en ese extremo, uno de tres puntos, y ha determinado una suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión de abogados”, agregó.

Canelo precisó que, aunque Patricia Benavides tiene derecho a apelar la sanción, la medida se aplica de inmediato y se mantiene vigente mientras dure el proceso, salvo que sea revocada.

“Esto se apela en el Tribunal de Honor que está compuesto por varios exdecanos. Este es un caso más de los cientos de casos que viene resolviendo el Consejo de Ética para preservar la idoneidad, los aspectos deontológicos que son importantes en una institución como el Colegio de Abogado de Lima”, concluyó.

