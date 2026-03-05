Desabastecimiento de GNV golpea a taxistas: conductores denuncian pérdidas de cientos de soles

El desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) siguen afectando a los conductores y taxistas de Lima. En un grifo del distrito de La Victoria, un equipo de RPP constató que no se está vendiendo este combustible a autos particulares.

Nuestro reportero llegó hasta esta estación de servicio, en la cuadra 7 de la avenida México, y constató que el gas licuado de petróleo (GLP) también se ha agotado.

Según los conductores, se está priorizando el abastecimiento de GNV para unidades de transporte público, lo que afecta a conductores particulares y taxistas.

Cientos de soles de pérdidas

Martín León, padre de familia y taxista, señaló a RPP que esta situación le está generando pérdidas económicas importantes

"Altera mucho porque uno trabaja del día a día y justo estamos en campaña escolar. En casa, me han pedido ya los útiles escolares. [¿Cuánto dinero está perdiendo usted ahora en estos últimos días?] Desde el domingo, entre 500 a 600 soles", declaró.

Sobre el tema, el ministro de transportes, Aldo Prieto, reiteró que los servicios del Metropolitano, Aerodirecto y los corredores complementarios que utilizan GNV tendrán prioridad en el abastecimiento de este hidrocarburo.

El lunes, el Gobierno declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo, tras registrarse una fuga con posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada en La Convención, Cusco.