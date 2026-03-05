Adrián Villar será trasladado a la carceleta del Poder Judicial tras ordenarse nueve meses de prisión preventiva en su contra

La noche del último miércoles, 4 de marzo, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por el atropello y muerte de la joven seleccionada de buceo Lizeth Marzano.

El investigado, quien permaneció durante toda la madrugada en la sede de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en La Victoria, será trasladado en las próximas horas a la carceleta judicial.

Desde el momento del trágico accidente, Villar Chirinos fue recluido en la dependencia policial de la avenida 28 de Julio. Durante la noche, se registró la llegada de sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, quienes evitaron dar declaraciones a la prensa a su salida.

La medida de prisión preventiva, solicitada por el Ministerio Público, fue aceptada por el juez Adolfo Farfán al considerar que se han cumplido con todos los presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a los cinco años y peligro procesal.

A la espera de la clasificación del INPE

El traslado a la carceleta del Poder Judicial, ubicada en el Centro de Lima, es el paso previo a su internamiento definitivo.

En este lugar, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá evaluar su perfil para determinar en qué establecimiento penitenciario de la capital cumplirá la medida restrictiva mientras duran las investigaciones.