Respecto al tiempo de demora en la hora del ingreso, el MTPE precisó que este podrá ser compensado posteriormente, según lo que pacten empleadores y trabajadores. En caso de no existir un acuerdo, la compensación será determinada por el empleador.
El ministerio también sugirió adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras ocasionadas por los inconvenientes en el traslado, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador y garantizando su ingreso para el desarrollo de sus labores.
Asimismo, el MTPE instó a los empleadores a otorgar una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público.
A través de un comunicado, la entidad recomendó priorizar el teletrabajo como una alternativa para salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley de Teletrabajo, y su reglamento.
Ante el paro convocado por un sector de transportistas para este miércoles 14 de enero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a adoptar medidas laborales flexibles con el objetivo de evitar perjuicios a los trabajadores que podrían enfrentar dificultades para trasladarse a sus centros laborales.
Según los anuncios de los gremios, el 100% de las empresas de transporte formal suspenderán operaciones, afectando rutas en todos los conos de Lima y Callao.
El paro surge en un contexto de creciente inseguridad, con 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados durante 2025, según los voceros del sector.
Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha confirmado que servicios alternativos como el Metropolitano, corredores complementarios y las líneas del Metro funcionarán con normalidad para atender la demanda de pasajeros.
La medida, anunciada por dirigentes como Martín Ojeda de Transportes Unidos y Héctor Vargas de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), implica la suspensión del 100% de las empresas formales y movilizaciones pacíficas en puntos clave de la capital.
Gremios de transporte público en Lima y Callao inician hoy una paralización de 24 horas en protesta por la inseguridad. Dirigentes prevén que más de 20 mil unidades acaten la medida, mientras servicios como el Metropolitano y el Metro operarán con normalidad.
