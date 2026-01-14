Ahora

Ante el paro convocado por un sector de transportistas para este miércoles 14 de enero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a adoptar medidas laborales flexibles con el objetivo de evitar perjuicios a los trabajadores que podrían enfrentar dificultades para trasladarse a sus centros laborales.