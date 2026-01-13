José Jerí sobre reunión no registrada con empresario chino: "A veces uno hace cosas buenas que parecen malas"

El presidente José Jerí se refirió a la polémica generada por su reunión no oficial en un chifa de San Borja con el empresario chino Zhihua Yang. Pese a los cuestionamientos por haber ingresado encapuchado y sin registro en la agenda oficial, el mandatario negó cualquier acto de corrupción y justificó el encuentro como una coordinación protocolar.

"Lamentamos que ello se haya interpretado de una manera distinta. A veces uno hace cosas buenas que parecen malas, pero en este caso descarto categóricamente cualquier acto irregular", declaró a la prensa.

El mandatario insistió en que el único objetivo de la cena fue planificar las actividades por el ‘Día de la Amistad Perú-China’, a celebrarse el próximo 1 de febrero.

"Mi seguridad ha ido conmigo. No puedo escaparme de mi seguridad. Mi seguridad me protege justamente", enfatizó.

Marca distancia de Somos Perú

Consultado sobre el proceso disciplinario anunciado por el vocero de Somos Perú, Héctor Valer, Jerí restó importancia a la medida, debido a su situación actual dentro de la agrupación política.

"Yo ya he mandado mi licencia al partido. En consecuencia, tengo licencia con la bancada. Es un tema de interpretación", señaló, para luego recalcar que su prioridad es "seguir combatiendo la inseguridad".

Respaldo al paro de transportistas

En otro momento, el jefe de Estado se refirió a la paralización convocada por el gremio de transporte para este 14 de enero y aseguró que el Gobierno se sumará simbólicamente al reclamo.

"Nosotros los vamos a acompañar (...). Estas medidas no son contra el Gobierno, son un reclamo de parte del sector del transporte y también es un jalón de orejas que estamos asumiendo", sostuvo.

Jerí calificó la protesta como un acto de "empatía" y "solidaridad" ante la ola de extorsiones y violencia que sufren los choferes. "Ellos son ahora el principal blanco y tenemos que estar con ellos", concluyó.