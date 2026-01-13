Jerí sobre agresión de Alcarráz a agente de la SAT: "Hay que entender también los momentos en que se encontraba la congresista"

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció respecto al hecho de violencia que protagonizó la congresista no agrupada Kira Alcarráz, quien agredió físicamente e increpó a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), que intervino el vehículo en que se desplazaba.

Como se recuerda, los hechos ocurrieron el pasado 5 de enero, en las inmediaciones del puente Atocongo, San Juan de Miraflores, durante un operativo para identificar unidades con deudas en estado coactivo. La parlamentaria se encontraba a bordo de un vehículo de su propiedad, en calidad de acompañante, el cual tenía "orden de captura" por presentar "deuda por infracción de tránsito", por lo que fue intervenido por el agente.

No obstante, tal como se muestra en videos difundidos el último domingo por Cuarto Poder, Alcarraz Agüero agredió con manotazos al trabajador municipal, le arrebató el celular, y entorpeció la intervención, llegando incluso a contactar por teléfono a un supuesto coronel de la Policía para que actúe a su favor.

"Hay que entender también los momentos en que se encontraba la congresista"

Al respecto, en declaraciones a la prensa brindadas ayer, lunes, el jefe de Estado criticó el comportamiento de la congresista, al que calificó de "lamentable", y sostuvo que no supo "controlar adecuadamente la situación".

"Creo que ha sido un momento lamentable, creo que no ha podido controlar adecuadamente la situación. Este tipo de comportamientos, como autoridades, no deben darse. Nosotros tenemos que aspirar a tener un comportamiento adecuado y correcto", indicó.

No obstante, Jerí Oré indicó que "hay que entender también los momentos en que seguramente se encontraba la congresista". Finalmente, señaló que quedará en el fuero parlamentario las acciones correspondientes.

"Pero vuelvo a decir: las circunstancias. Hay que entender también los momentos en que seguramente se encontraba la congresista, pero ese tipo de comportamientos no deben repetirse y, finalmente, ya queda en el Congreso las acciones correspondientes", enfatizó.

Vale destacar que, ayer, la Comisión de Ética del Congreso aprobó de manera unánime iniciar una indagación de oficio contra la parlamentaria Alcarraz, por los hechos de violencia que protagonizó.

Elvis Vergara, presidente de dicha comisión, manifestó ante los medios de comunicación que se cumplirán los plazos establecidos antes de emitir un informe sobre la situación de la parlamentaria.

"Nosotros tenemos que respetar los plazos que corresponde a la Comisión de Ética, de acuerdo al reglamento que tenemos, y esos plazos son cinco días hábiles, después de haberse notificado a la congresista (Kira Alcarraz), para que ella presente sus descargos. Una vez recogidos los descargos, tenemos, además, para la audiencia que tiene que someterse a ese proceso, cinco días más y otros cinco días para votar el informe", precisó.