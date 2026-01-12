Jerí dice que se sumará al paro de transportistas contra la delincuencia: "Yo también he usado transporte público y lo sigo usando"

Gremios de transportistas de Lima y Callao han anunciado un paro de 24 horas para el próximo miércoles, 14 de enero, como protesta ante la continuidad de atentados criminales de los que son objeto, pese a que ambas jurisdicciones de encuentran en estado de emergencia.

Al respecto, dirigentes del sector se reunieron este lunes con el presidente de la república José Jerí para plantearle su plataforma de demandas, tales como la creación de una Unidad de Élite conformada por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Tras la reunión, el jefe de Estado indicó que si los transportistas persistían con su decisión de realizar el paro, él se sumaría a la medida, ya que, según dijo, también es usuario del transporte público y la delincuencia afecta a todos.

"Nosotros tenemos la predisposición, como siempre, de escucharlos [y] ellos tienen la autonomía de decidir [realizar el paro]. Si ellos igual mantienen la idea del paro, está bien porque yo me voy a sumar a ellos, como una vez ya me invitó Martín [Ojeda] y todos los representantes [...] Ellos tienen la última palabra, yo respetaré su decisión. Si ellos continúan, yo voy a estar con ellos. Si ellos deciden tomar otra medida, igual estaremos haciendo algo como siempre lo venimos haciendo mañana, tarde, noche o madrugada", expresó.

"Yo estoy firmemente convencido en que todos tenemos […] un problema real, tangible, que es el tema de la delincuencia y concretamente, cómo se viene afectando al sector transportes. Yo también he usado transporte público y lo sigo usando cada vez que puedo, cuando no me ven, evidentemente. Pero lo cierto es que hay una tarea común que es avanzar, controlar, mitigar, reducir y desaparecer la delincuencia", agregó.

En otro momento, el mandatario sostuvo que el avance de la criminalidad "no es un tema entre autoridades o ante la autoridad", sino "un tema real" que había que combatir. Asimismo, aseguró que el índice de delincuencia "está comenzando a bajar".

"Nosotros tenemos 3 meses y 2 días, y estamos haciendo el mejor esfuerzo posible para poder remediar lo que hemos heredado, porque es una realidad. Acá las leyes denominadas de una manera u otra ya preexistían; el tema de los penales, la mala administración ya preexistía; el tema de la mala administración en las fronteras ya preexistía; y así una serie de situaciones que han contribuido y contribuyen todavía al caos que, gracias a Dios, paulatinamente, así sea poco, está comenzando a bajar y que vamos a poder demostrar cuando presentemos el plan [de Seguridad Ciudadana] en los próximos días", señaló.

"No se puede descartar tampoco que haya infiltrados en cualquier sector"

En otro momento, el mandatario se pronunció por lo señalado el último viernes por el premier Ernesto Álvarez respecto a que trabajadores del transporte público integrarían bandas criminales. En ese sentido, el mandatario no descartó que esa situación pueda darse.

"Hay que entender el contexto en que se dan las declaraciones. Ya he conversado con el premier, hemos convenido en que, evidentemente, hay situaciones muy puntuales, muy precisas que se puede presentar en cualquier espacio. No se puede descartar tampoco que haya infiltrados en cualquier sector. Ese fue el ánimo que manifestó el premier", sostuvo.

Finalmente, Jerí Oré consideró que su gobierno falló en la demora de la reglamentación de la ley relacionada al uso de motocicletas por parte de dos pasajeros y que estuvo "distraído" con los recientes cambios en el alto mando policial, lo cual habría motivado las últimas acciones de las organizaciones criminales.

"Hemos fallado en algunas cosas: la reglamentación y también en el hecho de que, en el cambio de los mandos policiales, esos desgraciados, una vez más, han aprovechado la distracción y no podemos distraernos ni un solo día. Debemos seguir en esa lógica de luchar hora tras hora contra la delincuencia", puntualizó.