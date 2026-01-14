Paro de transportistas: qué empresas acatarían la medida y cuáles son las disposiciones de la ATU

Lima y Callao enfrentan hoy, 14 de enero, un paro de transportistas convocado por diversos gremios en respuesta a la ola de extorsiones, asesinatos y violencia que azota al sector, con más de 22 mil unidades de buses, cústers y combis que dejarían de circular durante 24 horas.

La medida, anunciada por dirigentes como Martín Ojeda de Transportes Unidos y Héctor Vargas de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), implica la suspensión del 100% de las empresas formales y movilizaciones pacíficas en puntos clave de la capital.

Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha confirmado que servicios alternativos como el Metropolitano, corredores complementarios y las líneas del Metro funcionarán con normalidad para atender la demanda de pasajeros.



El paro surge en un contexto de creciente inseguridad, con 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados durante 2025, según los voceros del sector.

Empresas que acatarían el paro

Según los anuncios de los gremios, el 100% de las empresas de transporte formal suspenderán operaciones, afectando rutas en todos los conos de Lima y Callao.

Héctor Vargas confirmó que al menos 320 empresas participarán, con un impacto mayor en zonas como Lima Sur, donde líneas clave como Los Chinos – ETUCHISA (ruta 1802, conocida como “La A”, de Villa El Salvador a Puente Piedra) y El Rápido (ruta 8105, “La 5”, de Villa El Salvador a Carabayllo) dejarán de circular.



Otras empresas mencionadas incluyen La 50, Transporte Huáscar S.A., Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C., Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC), Vipusa, Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C., Urbanito, Empresa de Transportes Nueva América S.A., y el Chosicano.

También las empresas Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C., E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA), Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA) - Línea E, La Encantada S.A., Santa Cruz 13, E.T. TISG S.A. San Germán, Transporte Cruz del Centro S.A., E.T. la ''Z'', E.I.R. Polosac 'Loritos', E.T. Rosario de Santa María, Transporte Consorcio Vía, Guadulfo Silva Carbajal, E.T. Zeballos, Etuchisa - Los Chinos, E.T. Express Pachacamac S.A. y E.T. 41.

En Lima Sur, se suman Sur Lima S.A. (ruta 3702, “El Chorrillano”, de Chorrillos a San Juan de Lurigancho), El Márquez S.A. (Punta Hermosa – Chorrillos), ETUL4SA – La C (Lurín a Lurigancho-Chosica), Real Star del Perú S.A.C. (rutas 1120 y 1248), Nueva América S.A. (ruta 1702, “A”, de San Juan de Miraflores a Carabayllo) y Express Pachacámac S.A. (Manchay – Carabayllo).

Waldo Poma, presidente interino de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), estimó que más de 20 mil unidades dejarán de operar.

La medida prevé movilizaciones bajo la modalidad de “hombre-máquina” en vías como la Panamericana y San Juan de Lurigancho.



Disposiciones de la ATU y medidas laborales



La ATU ha asegurado la operación normal de alternativas de transporte. El Metropolitano iniciará a las 5:00 a.m. con toda su flota de buses troncales y alimentadores. Los corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) operarán desde las 5:00 a.m., al igual que el servicio Aerodirecto con sus seis rutas. La Línea 1 del Metro funcionará de 5 a.m. a 10 p.m., y la Línea 2 de 6 a.m. a 11 p.m.



La entidad anunció que monitoreará en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, con orientadores y fiscalizadores en paraderos clave, y coordinación con la Policía Nacional para seguridad en estaciones y terminales.



Por su parte, el MTPE recomendó teletrabajo conforme al artículo 17 de la Ley N.° 31572, tolerancia de hasta cuatro horas en el ingreso y compensación de demoras por acuerdo entre empleadores y trabajadores.

En ausencia de pacto, el empleador decidirá la compensación, y las demoras no se considerarán tardanzas injustificadas ni darán lugar a sanciones.

Demandas de los transportistas



Los gremios exigen acciones inmediatas contra la delincuencia, destacando la falta de prevención y el incumplimiento de promesas gubernamentales.

"Una de las principales fallas que se ha tenido durante las últimas semanas es la falta de prevención. No ha habido ningún sistema que nos cuide y la racha […] ha sido maldita, prácticamente con una estadística que sobrepasa la de años anteriores, prácticamente 10 en 10 días, y eso era inaceptable", sostuvo Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.



Ojeda también criticó la demora en reglamentar la norma que limita el desplazamiento de dos usuarios en motocicletas, un factor común en los ataques.

"Es imposible que nos hayan ilusionado, porque muchos de estos ataques han sido con motos, con dos pasajeros […], y no es posible que, a pesar de que la norma está establecida, impunemente, esto sea materia de atentados", refirió.



Por su parte, Héctor Vargas enfatizó la necesidad de crear una Unidad de Élite integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

"Nosotros no somos los especialistas, pero hemos presentado una propuesta de marco normativo [...] Como no se está dando porque no está reglamentado, lo que queremos es que, de inmediato, el Ejecutivo pueda reglamentar esta norma y, en el más breve plazo, decirnos quiénes son los miembros de la Policía, los del Ministerio Público y del poder Judicial que están trabajando en esta Unidad de Élite que se conformaría conforme a ley”, puntualizó Vargas.



Los dirigentes insisten en que la protesta no tiene motivaciones políticas. "No es un tema que buscamos cambio de gobierno, simplemente recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país", indicó Ojeda.