Gremios de transportistas confirman paro en Lima y Callao para el próximo miércoles 14 de enero

Gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que la anunciada paralización de sus labores tendrá lugar el próximo miércoles, 14 de enero.

Así lo indicaron los dirigentes Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao (CTU), en una conferencia de prensa realizada este lunes, en la que comunicaron su decisión de aunar la fecha de la medida de fuerza que anunciaron ambos gremios, la cual se desarrollará "desde las cero horas, por 24 horas".

Según indicaron, más de 22 mil unidades de transporte público dejarán de circular en aquella fecha, lo que representaría, conforme señalaron, el 100% de las empresas de transporte formal en Lima y Callao.

"No es un tema que buscamos cambio de gobierno, simplemente recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país"

Martín Ojeda indicó que la medida de fuerza no tiene una motivación política y que tampoco apunta al cambio de gobierno, incluso señaló que el presidente José Jerí está invitado a sumarse a las movilizaciones.

"Van a haber marchas pacíficas, algunas empresas no saldrán, no es un tema político, no es un tema que buscamos cambio de gobierno, simplemente recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, hacia nuestros conductores y hacia nuestros usuarios”, sostuvo.

“Nosotros dejamos libremente, en un marco de respeto, a las empresas que deseen hacer las movilizaciones, las cuales, hemos explicado al presidente son un tema de paz e, inclusive, se le ha expuesto que si desea acompañarnos no hay ningún problema. Acá no estamos en un nuevo conflicto como el que estamos viendo entre extorsionadores y el ciudadano, o el conductor y empresas. Acá tenemos que hacer la unión en todos los sentidos", agregó.

Respecto a las demandas que tiene la medida de fuerza, Ojeda indicó que son dos. La primera es que se tomen medidas urgentes ante lo que calificó como "falta de prevención" frente a la delincuencia.

"Una de las principales fallas que se ha tenido durante las últimas semanas es la falta de prevención. No ha habido ningún sistema que nos cuide y la racha […] ha sido maldita, prácticamente con una estadística que sobrepasa la de años anteriores, prácticamente 10 en 10 días, y eso era inaceptable", indicó.

"También hemos hablado […] de esos desfases que ha habido en los comandos policiales y la falta de apoyo, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, porque muchas de las capturas que ha hecho el señor Revoredo eran personas que habían sido dejadas libres por dichos poderes del Estado", agregó.

Ojeda añadió que el Ejecutivo los "ilusionó" con reglamentar lo relacionado a que dos usuarios puedan desplazarse a bordo de una motocicleta.

"Es imposible que nos hayan ilusionado, porque muchos de estos ataques han sido con motos, con dos pasajeros […], y no es posible que, a pesar de que la norma está establecida, impunemente, esto sea materia de atentados. Por lo tanto, el primer punto que es materia de esta lucha coordinada y conjunta es la prevención y cuidado, de manera inmediata, a las unidades del sector público, tanto a favor de conductores como de sus usuarios", refirió.

Por su parte, Héctor Vargas indicó que la segunda exigencia es que se reglamente la creación de una Unidad de Élite, conformada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

"Nosotros no somos los especialistas, pero hemos presentado una propuesta de marco normativo. Creemos que este marco normativo ayudaría, porque el trabajo articulado entre la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial debe darse. Como no se está dando porque no está reglamentado, lo que queremos es que, de inmediato, el Ejecutivo pueda reglamentar esta norma y, en el más breve plazo, decirnos quiénes son los miembros de la Policía, los del Ministerio Público y del poder Judicial que están trabajando en esta Unidad de Élite que se conformaría conforme a ley”, puntualizó.