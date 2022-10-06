La empresa Enel informó que este jueves y viernes, 6 y 7 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
Jueves 6 de octubre
PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30
URB. LA ALAMEDA DE NORTE MZS. A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, C, C1, C3, D, D1, D3, D4, E, E1, E3, E4, F, F1, F4, G, G3, G4, H, H4, I4, Z, ASOCIACIÓN PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZAPALLAL MZS. A, B, G2, H2, PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLÓN 1RA EXPLANADA MZ. E
CALLAO 08:30 – 17:30
A.H. TIWINZA MZS. 1, A, A5, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, A.H. TIWINZA II MZ. J, ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN TIWINZA MZS. A, A1, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, F, ASENTAMIENTO HUMANO CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI MZS. A, A14.
CARMEN DE LA LEGUA 09:00 – 17:30
PUEBLO JOVEN VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H3, I, I3, J, J3, M, Z
Viernes 7 de octubre
PUENTE PIEDRA 00:00 – 06:00
POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA MZS. 21, 22, 9, O, AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. 2, 3, 4
CERCADO DE LIMA 08:00 – 17:00
URB. CONDE LAS TORRES AV. ARGENTINA CDRAS 4, 25, PASAJE ARGENTINA CDRAS 1, 25 SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:30
AGRUPACIÓN FAMILIAR SAN MARTIN DE PORRAS MZS. A, B, ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B2, C, D, E, F, I, I2, I3, J, J2, J3, K, L, M1, M2, M3, M4.
ANCÓN 09:30 – 18:30
URBANIZACIÓN PLAYA HERMOSA MZS. A, B, C, C1, E, I, L, O, P, R, S, Z, URBANIZACIÓN STELLA MARIS MZS. C, L, M, O, Z, CALLE ALMEJAS CDRA. 1, CALLE BERGANTÍN CDRA. 1, CALLE CHUITAS CDRA. 3, CALLE DELFINES CDRA. 3, CALLE LAS GAVIOTRAS CDRAS. 3, 4, CALLE PELÍCANOS CDRAS. S/N, 3, CALLE S/N CDRAS. 1, 3, 4, MALECÓN MANUEL PARDO CDRA. S/N
COMAS 10:00 – 14:00
ASENTAMIENTO HUMANO LA MERCED MZS. 01, 1A, 1AA, 1B, 1C, 2, 2A, 3, A, E, F, I, IB, J, K, L, M, Z, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 38, 55, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, 38, JR. CALLAO CDRAS. 1, 6, JR. NAZARENAS CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRAS. 1, 2, CALLE IMPERIO CDRAS. S/N, 2, 3, CALLE S/N CDRAS. 1, 2, PSJE. ALTO PERÚ CDRAS. 1, 38, PSJE. IMPERIO CDRAS. 1, 2, PSJE. PIROTECNIA CDRA. 2
CARABAYLLO 10:00 – 18:00
PROGRAMA DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CARABALLO CALLE 5 MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H
HUARAL 08:30 – 17:30
COMUNIDADES CAMPESINAS DE VISCAS Y RAVIRA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACARAOS.