“Medida desproporcionada”: Defensoría del Pueblo rechaza anunciado cierre de la playa Agua Dulce

La Defensoría del Pueblo rechazó el cierre de la playa Agua Dulce, anunciado por la Municipalidad de Chorrillos para este domingo, 15 de febrero, por motivos de salubridad.

En un pronunciamiento, el organismo se mostró en contra del cierre del balneario, aduciendo, entre otras cosas, que “las playas son bienes de dominio público”.

“La Defensoría del Pueblo expresa su rechazo al cierre de la Playa Agua Dulce, dispuesto por la Municipalidad de Chorrillos, y exhorta a garantizar el libre acceso a este espacio público, así como a asumir su responsabilidad en la gestión de limpieza y mantenimiento”, manifestó.

“La institución recuerda que las playas son bienes de dominio público, de uso irrestricto para la población, y que la responsabilidad de su limpieza y conservación no puede ser trasladada exclusivamente a la ciudadanía”, añadió.

La Defensoría del Pueblo reconoció que la protección del ambiente y la adecuada gestión de residuos “constituyen fines de interés público”, pero apuntó que “la restricción total del acceso a un espacio público como la playa resulta desproporcionada, debiendo ser evaluada previamente, a través de medidas menos restrictivas que permitan conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales”.

“En ese contexto, la Defensoría del Pueblo considera que el cierre de la playa Agua Dulce vulnera el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental”, complementó.



#Comunicado 🚨Defensoría del Pueblo: Municipalidad de Chorrillos no debe restringir el derecho al libre acceso a la playa de Agua Dulce, sí debe mantener las playas de su jurisdicción en condiciones adecuadas para los veraneantes.



Conoce más 👉 https://t.co/piZUMbzhpv… pic.twitter.com/1ZWpcaV1Dl — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) February 14, 2026

La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de Agua Dulce

Como se recuerda, el pasado sábado, la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa Agua Dulce para este domingo, 15 de febrero, debido a la constante acumulación de basura en el balneario.

“Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, detalló el municipio en un comunicado.

La comuna señaló que constantemente promueven campañas de concientización y sensibilización dirigidas a los visitantes; sin embargo, pese a sus esfuerzos, la conducta de los veraneantes no ha cambiado, por lo que, se ha dispuesto el cierre temporal del balneario por motivos de salubridad.

La Municipalidad de Chorrillos precisó que la playa será cerrada solo por la jornada del 15 de febrero y que no se “contemplan nuevas prórrogas ni excepciones”.