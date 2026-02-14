¡Atención, bañistas! Servicio Playero del Metropolitano no funcionará este domingo 15 de febrero tras cierre de playa Agua Dulce

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a través de sus redes sociales que el servicio especial Playero del Metropolitano, que parte del terminal Matellini hasta la playa Agua Dulce, no circulará este domingo, 15 de febrero.

“Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos”, informó la ATU a través de su cuenta de X (antes Twitter).

🏖️🚍 ¡Atención, veraneantes!



Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce.



Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos. 😉 pic.twitter.com/NogH2bqWhv — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 14, 2026

El anuncio de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) llegó luego de que el pasado sábado, 7 de febrero, la Municipalidad de Chorrillos dispusiera el cierre del balneario debido a la constante acumulación de basura.

“Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, informó la comuna chorrillana a través de un comunicado.

Asimismo, el municipio señaló que constantemente promueven campañas de concientización y sensibilización dirigidas a los visitantes; no obstante, pese a sus esfuerzos, la conducta de los veraneantes no ha cambiado, por lo que, se ha dispuesto el cierre temporal del balneario por motivos de salubridad.

Finalmente, la Municipalidad del distrito precisó que la playa será cerrada solo por este día y que no se “contemplan nuevas prórrogas ni excepciones”. En esa línea, solicitó la comprensión de los ciudadanos.

Contaminación en Agua Dulce: botellas, restos de comida y hasta pañales usados

La mañana del pasado 28 de enero, un equipo de RPP llegó hasta la playa Agua Dulce. Durante un recorrido, nuestra reportera halló en el balneario botellas, bolsas, papeles, restos de comida y hasta pañales usados.

Asimismo, encontró basura semienterrada en la arena y cúmulos de desperdicios en el ingreso a la playa. Esto atrae a gaviotas y a otras aves marinas, que consumen los restos de comida dejados por los irresponsables visitantes.

En un video compartido en sus redes sociales, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, informó que desde el 1 de enero el personal de limpieza del municipio ha recogido casi 90 toneladas de desperdicios de la playa.

“Si no accionamos con personal de limpieza pública, esta playa seguiría siendo un chiquero. (...) Es la realidad que tenemos”, manifestó.

Recorrido de RPP por la playa Agua Dulce. | Fuente: RPP