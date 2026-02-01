EsSalud: denuncian que Hospital Sabogal está en crisis por escasez de medicinas y falta de instrumentos para realizar operaciones

El programa Punto Final indicó que la gerencia de dicho hospital invirtió su presupuesto en la renovación de la fachada y mantenimiento para las oficinas administrativas.

El Hospital Sabogal del Callao, a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud), enfrenta una escasez de medicamentos, tiene sus salas de operaciones vacías debido a la falta de instrumentos quirúrgicos y además su tomógrafo está inoperativo. Así lo dio a conocer este domingo el programa Punto Final.

Según el dominical, esta situación que afronta el nosocomio es denunciada por el propio personal médico, que bajo anonimato, señaló que fármacos esenciales, como gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, se encuentran agotados, perjudicando a los pacientes del seguro social que todos los días vienen a atenderse.

El programa periodístico también advierte la falta de insumos para los doctores que ha dejado salas de operaciones paralizadas en el hospital ubicado en el Callao. La mayoría de pacientes tienen que realizarse exámenes en clínicas privadas.

La investigación de Punto Final reveló que la gerencia invirtió dinero en remodelar las áreas administrativas del hospital. Según las cifras a las que tuvieron acceso, en la remodelación de unas barandas gastaron 42 100 soles, mientras que en el pintado de la fachada e ingreso principal del nosocomio usaron S/ 26 100.

El hospital pagó 42 716 soles en el mantenimiento de 26 sillas gerenciales y 20 sillas fijas. Asimismo, gastaron S/ 42 128 en el mantenimiento de instalaciones eléctricas de ambientes de gerencia y 41 200 soles para mejorar los servicios higiénicos de la gerencia.

EsSalud se pronuncia

La institución emitió un comunicado para reconocer que hay un desabastecimiento de medicamentos, pero que se están reponiendo los productos "gradual y progresivamente". También admitió que el tomógrafo del Hospital Sabogal está "en mantenimiento".

"Nos encontramos en proceso de reposición del tomógrafo computarizado de 128 cortes, en la etapa de actos preparatorios. Sin embargo, cabe resaltar que para casos muy urgentes se terceriza de manera específica con la finalidad de salvaguardar la salud de los pacientes", se lee en el documento.