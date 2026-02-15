Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Independencia: desarticulan banda de extorsionadores que era liderada por exmiembro del Ejército, según la PNP

La detención se dio en el distrito de Independencia. (fotografía referencial)
La detención se dio en el distrito de Independencia. (fotografía referencial) | Fuente: Ministerio del Interior
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Fueron detenidas cuatro personas, entre las cuales estaba Jeferson Marcial López, exmiembro del Ejército que, de acuerdo con la Policía, era quien cobraba tres soles diarios a mototaxis de dos empresas del distrito.

Efectivos de la Policía Nacional desarticularon en vísperas la banda delincuencial ‘Los malditos de Villa Canta’, dedicada al cobro de cupos a mototaxistas en el distrito de Independencia, la cual habría estado liderada por un exmiembro del Ejército.

Este sujeto fue identificado como Jeferson Marcial López de 22 años, quien de acuerdo con información policial, se encargaba de cobrar tres soles diarios por cada mototaxi de las empresas Villa Canta S.A.C. y Americas S.A.C.

Al momento de su detención se le encontró un cuaderno en el que tenía apuntes detallados sobre los vehículos que eran extorsionados.

Los agentes también detuvieron en el operativo policial a otras tres personas, entre ellas una mujer de 30 años. Asimismo, incautaron dos radios intercomunicadores, que eran utilizados para marcar a sus víctimas.

De igual forma, pudieron decomisar un kilo de marihuana que, de acuerdo con las autoridades, iba a ser distribuida bajo la modalidad del menudeo.

Este caso ya ha sido puesto en atención del Ministerio Público para que realicen las diligencias pertinentes. En tanto, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial del distrito para su proceso.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Independencia Policía Nacional del Perú

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA