Independencia: desarticulan banda de extorsionadores que era liderada por exmiembro del Ejército, según la PNP

Efectivos de la Policía Nacional desarticularon en vísperas la banda delincuencial ‘Los malditos de Villa Canta’, dedicada al cobro de cupos a mototaxistas en el distrito de Independencia, la cual habría estado liderada por un exmiembro del Ejército.

Este sujeto fue identificado como Jeferson Marcial López de 22 años, quien de acuerdo con información policial, se encargaba de cobrar tres soles diarios por cada mototaxi de las empresas Villa Canta S.A.C. y Americas S.A.C.

Al momento de su detención se le encontró un cuaderno en el que tenía apuntes detallados sobre los vehículos que eran extorsionados.

Los agentes también detuvieron en el operativo policial a otras tres personas, entre ellas una mujer de 30 años. Asimismo, incautaron dos radios intercomunicadores, que eran utilizados para marcar a sus víctimas.

De igual forma, pudieron decomisar un kilo de marihuana que, de acuerdo con las autoridades, iba a ser distribuida bajo la modalidad del menudeo.

Este caso ya ha sido puesto en atención del Ministerio Público para que realicen las diligencias pertinentes. En tanto, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial del distrito para su proceso.