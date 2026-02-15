Buses de la empresa de transporte 'JC Bus' no circulan tras asesinato de uno de sus conductores

Los buses de la empresa de transporte JC Bus no circulan este domingo 15 de febrero, luego del ataque en el que falleció uno de sus choferes, ocurrido en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en San Martín de Porres.

RPP recorrió esta zona y pudo constatar que no se ha observado a estas unidades en tránsito, a diferencia de buses del servicio de transporte Aerodirecto, así como de las empresas Lipetsa, Translima, Machu Picchu, Consorcio Vía, Etupsa, San Germán, entre otros.

Cabe indicar que el tránsito en la Av. Los Próceres se ha incrementado en estos últimos meses debido al cierre temporal de un tramo de la Av. Universitaria, entre las avenidas Antúnez de Mayolo y el óvalo José Granda, debido a trabajos de mantenimiento.

Debido a esta restricción, los vehículos que normalmente circulan por la Av. Universitaria optan por tomar esta vía alterna, donde se ha verificado la ausencia de personal de la Policía Nacional y el Serenazgo, pese a este hecho de violencia ocurrido hace menos de 24 horas.

A falta de la presencia de una autoridad, también se pudo constatar el tránsito de dos ciudadanos en una motocicleta, pese a la prohibición que entró en vigencia el 20 de enero, como parte del estado de emergencia en Lima y Callao.

El crimen

Un conductor de la empresa JC Bus falleció tras ser atacado a balazos por delincuentes en la cuadra 2 de la Av. Los Próceres.

Según captaron cámaras de seguridad, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la víctima cuando trasladaba a varios pasajeros.

A consecuencia de los impactos de bala, el chofer -identificado como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana- perdió el control del vehículo y chocó con la berma central de la vía.

El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao; sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvar su vida, falleció debido a la gravedad de sus heridas.