Ratifican cadena perpetua a cinco hombres involucrados en el asesinato de toda una familia en San Miguel en el 2023

El crimen conmocionó a todo el país en 2023.
El crimen conmocionó a todo el país en 2023. | Fuente: ANDINA | Fotógrafo: Héctor Vinces
El Ministerio Público informó que se ratificó, en segunda instancia, las penas de cada perpetua para los responsables del crimen contra Elías San Román Doroteo y toda su familia el 6 de febrero del 2023 en el cruce de las avenidas La Marina y Riva Agüero, en el distrito limeño de San Miguel.

Los sentenciados a la máxima condena son David F. Duran L., Kevin Daniel Espejo Cuya, Miguel Ángel Estrada Tufiño, Carlos Gabriel Tello Iturrino y Víctor Javier Viera Reyes, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato.

Por otro lado, se confirmó la pena de 30 años de prisión efectiva a Brando Raúl Velarde Alegría, quien iba en una moto siguiendo el auto donde viajaba la familia.

La Fiscalía Superior de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre informó que cada sentenciado "deberá pagar S/ 8000 a favor de los herederos de las víctimas por concepto de reparación civil".

"La investigación fiscal permitió establecer que los hoy condenados cumplieron roles definidos dentro del plan criminal, que incluyó la dirección, ejecución y apoyo logístico para asegurar el ataque y facilitar la fuga", informó el Ministerio Público.

El caso

Como se recuerda, el 6 de febrero de 2023 la familia de Elías San Román Doroteo se encontraba a bordo de un vehículo blanco y se detuvo por unos minutos en el semáforo ubicado en el cruce de las avenidas La Marina con Riva Agüero, cuando fueron interceptados por los asesinos, quienes dispararon contra el vehículo, acabando con la vida de seis personas.

La Policía Nacional y la Fiscalía habían llegado a la conclusión, luego de varios interrogatorios, que todo el crimen se debió a un ajuste de cuentas contra Elías San Román, conocido con el alias de 'La tota'. 

En ese entonces, la PNP informó que San Román Doroteo, de 40 años, era un hombre con antecedentes policiales, y su esposa, Estrellita Tapia Guerrero (37 años), tenía procesos por estafa y tentativa de homicidio.

En aquel crimen también murieron Elías San Román y Luisa Doroteo, los padres de San Román Doroteo, así como dos niños de 10 y 12 años —solo sobrevivió el mayor de los tres hijos—.

San Miguel inseguridad ciudadana Ministerio Público Poder Judicial Fiscalía

