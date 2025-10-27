LAP insta al MTC a cumplir con sus compromisos tras suspensión de la TUUA de transferencia internacional

Lima Airport Partners (LAP) indicó que este lunes que la suspensión temporal del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se dará como máximo hasta el 7 de diciembre e instó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a cumplir con sus compromisos previos.

Mediante un comunicado, LAP saludó el compromiso del MTC y OSITRAN de reconocer expresamente la obligación de respetar las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su adenda 6, la cual faculta a la concesionaria respecto del derecho de aplicar la TUUA para los pasajeros en transferencia que hacen escalas en Lima.

Pedido al MTC

En esa línea, indicaron que no se debe desvirtuar el anuncio realizado por el MTC respecto de la suspensión de la TUUA e indicaron que esta medida implica que dicho sector cumpla con los compromisos que asumieron en una mesa de trabajo el pasado 23 de octubre.

Señalan, entre ellos, que el MTC gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan y sean informados de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio de los pasajeros.

Asimismo, en simultáneo, se avanzará en una propuesta de adenda para ajustar el monto de la TUUA de Transferencia Doméstica en vuelos nacionales, “analizando alternativas desde el Estado para no afectar al usuario y mantener la recuperación de la inversión privada hecha por el concesionario”. Precisaron que actualmente este monto no se aplica.

Desde OSITRAN y su Consejo Directivo continuarán con el proceso de fijación tarifaria, basado en las normas correspondientes, respetando los principios de predictibilidad, legalidad y objetividad por parte del regulador.

Suspensión

El último sábado, el MTC informó que LAP decidió aplazar el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esta tarifa se iba a aplicar desde hoy lunes, 27 de octubre, en los boletos de pasajeros que realicen una conexión internacional en el terminal aeroportuario. Sin embargo, el cobro se pospuso hasta el 7 de diciembre de 2025 como medida temporal, mientras se concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación de la normativa correspondiente.

El pago previsto para los pasajeros que realizaran su conexión en Lima es de 12.67 dólares (incluido IGV). Sin embargo, el MTC informó que el Organismo Supervisor de la Inversión de Transporte Público (OSITRAN) evalúa fijar tarifas definitivas que deberán ser aprobadas en las próximas semanas.