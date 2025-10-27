Últimas Noticias
LAP insta al MTC a cumplir con sus compromisos tras suspensión de la TUUA de transferencia internacional

Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Desde Lima Airport Partners, concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, indicaron que el anuncio de la suspensión no se debe desvirtuar y que la medida implica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumpla con compromisos asumidos en una mesa de trabajo.

Lima Airport Partners (LAP) indicó que este lunes que la suspensión temporal del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se dará como máximo hasta el 7 de diciembre e instó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a cumplir con sus compromisos previos.

Mediante un comunicado, LAP saludó el compromiso del MTC y OSITRAN de reconocer expresamente la obligación de respetar las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su adenda 6, la cual faculta a la concesionaria respecto del derecho de aplicar la TUUA para los pasajeros en transferencia que hacen escalas en Lima.

Pedido al MTC

En esa línea, indicaron que no se debe desvirtuar el anuncio realizado por el MTC respecto de la suspensión de la TUUA e indicaron que esta medida implica que dicho sector cumpla con los compromisos que asumieron en una mesa de trabajo el pasado 23 de octubre.

Señalan, entre ellos, que el MTC gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan y sean informados de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio de los pasajeros.

Asimismo, en simultáneo, se avanzará en una propuesta de adenda para ajustar el monto de la TUUA de Transferencia Doméstica en vuelos nacionales, “analizando alternativas desde el Estado para no afectar al usuario y mantener la recuperación de la inversión privada hecha por el concesionario”. Precisaron que actualmente este monto no se aplica.

Desde OSITRAN y su Consejo Directivo continuarán con el proceso de fijación tarifaria, basado en las normas correspondientes, respetando los principios de predictibilidad, legalidad y objetividad por parte del regulador.

Suspensión 

El último sábado, el MTC informó que LAP decidió aplazar el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esta tarifa se iba a aplicar desde hoy lunes, 27 de octubre, en los boletos de pasajeros que realicen una conexión internacional en el terminal aeroportuario. Sin embargo, el cobro se pospuso hasta el 7 de diciembre de 2025 como medida temporal, mientras se concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación de la normativa correspondiente.

El pago previsto para los pasajeros que realizaran su conexión en Lima es de 12.67 dólares (incluido IGV). Sin embargo, el MTC informó que el Organismo Supervisor de la Inversión de Transporte Público (OSITRAN) evalúa fijar tarifas definitivas que deberán ser aprobadas en las próximas semanas.

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
Lima Airport Partners TUUA Ministerio de Transportes y Comunicaciones

