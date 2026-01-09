Intensa lluvia de verano sorprendió a limeños y chalacos esta madrugada

Las calles terminaron mojadas debido a la copiosa garúa que cayó en gran parte de Lima y Callao. El Senamhi tiene activa una alerta amarilla por precipitaciones en gran parte de la costa peruana.
Una intensa lluvia de verano sorprendió a limeños y chalacos la madrugada de este viernes, 9 de enero. La copiosa garúa, que se prolongó por varios minutos, provocó que las calles de distintos distritos de Lima y Callao terminen mojadas.
Así lo constató un equipo de RPP durante un recorrido por diversas jurisdicciones del sur de la capital, como Barranco, Chorrillos y el circuito de playas de la Costa Verde.
En tanto, a través del Rotafono, vecinos de San Juan de Miraflores y Surco, al sur de Lima; y Ate, al este de la ciudad, reportaron un similar panorama.
Además, desde el Callao, residentes de sectores como Bocanegra y Playa Rímac aseguraron haber soportado una intensa llovizna durante la madrugada.
Alerta por lluvias en la costa peruana
Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta amarilla en gran parte de la costa peruana por lluvias “de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur”.
“Asimismo, se prevé una mayor cobertura nubosa y una sensación de bochorno durante el día, además de la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h”, indicó el organismo en su página web.
La alerta amarilla inició este viernes, 9 de enero, y estará activa hasta el sábado, 10 de enero, a las 23:59 horas.