¿Cuándo se registrarán los picos más altos de radiación UV a nivel nacional? Experto del Senamhi responde

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, a nivel nacional, se vienen registrando niveles de radiación ultravioleta (UV) de categorías “muy alta” y “extremadamente alta”.

En un comunicado, el ente estatal detalló que, en la región costa, los valores máximos oscilan aproximadamente entre 8 y 14. En la sierra, estos niveles fluctúan entre 12 y 18, mientras que en la selva se registran valores entre 9 y 14.

En tanto, en Lima Metropolitana, los distritos del norte y este presentan valores máximos entre 9 y 13. En tanto, en Lima Oeste y Lima Centro, se reportan índices entre 8 y 10, mientras que en Lima Sur los valores oscilan entre 8 y 12.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la escala de medición del Índice Ultravioleta (IUV), los valores comprendidos entre 8 y 10 corresponden a la categoría “muy alta”, mientras que los valores iguales o superiores a 11 son clasificados como “extremadamente alta”, lo que evidencia una mayor intensidad de la radiación solar.



¿Cuándo se registrarán los picos más altos de radiación UV a nivel nacional?

Esta mañana, un equipo de RPP acudió a la sede del Senamhi, en Jesús María, y conversó con Orlando Cora, especialista de radiación ultravioleta, quien detalló que los picos de radiación ultravioleta se registrarán recién el mes de febrero.

“Hay que entender que nos encontramos en la estación de verano y, en ese sentido, los valores de la radiación ultravioleta, así como las temperaturas, se incrementan ostensiblemente”, refirió el experto.

“Entonces, esto (los altos niveles de radiación UV) lo vamos a tener todavía hasta el mes de marzo; pero los mayores picos, tanto de temperaturas o de radiación ultravioleta, se van a dar en el mes de febrero”, añadió.

Al respecto, el experto brindó algunas recomendaciones a la población, a fin de evitar enfermedades cutáneas, debido a la prolongada exposición a la radiación ultravioleta.

“Las recomendaciones que brinda Senamhi a nuestra población es de que utilicen los gorros de ala ancha, que nos protegen el rostro, las orejas y el cuello. Así también el uso de ropa de manga larga, que nos permite proteger los brazos. El uso también de protectores solares, de sombrillas, y también los lentes con filtros UV”, refirió.

