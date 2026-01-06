Lluvias de verano se presentarán en regiones de la costa hasta el 13 de enero, advierte Senamhi

Las regiones donde se presentarían estas lluvias son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima.

La costa del país presentará todavía episodios de lluvias de verano hasta el próximo martes 13 de enero, debido a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando en el país. Así lo pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La institución basa estos pronósticos de acuerdo a los avisos meteorológicos N.° 003 y N.° 005. Esto debido a las precipitaciones en la sierra, así como al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

Las lluvias de verano podrían presentarse durante el atardecer y la madrugada. No obstante, se prevé que se mantengan condiciones de brillo solar, especialmente hacia el mediodía.

Los episodios de lluvias más significativos podrían registrarse en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, principalmente entre el 9 y 11 de enero. Durante este periodo también se espera una mayor cobertura nubosa a lo largo del día.

Lloviznas en la capital

Lima Metropolitana ha registrado en las últimos días una llovizna en plena estación veraniega. Javier Mora, especialista del Senamhi, explicó para RPP que la inusual garúa tiene su origen en la serranía peruana, que actualmente está soportando lluvias de moderada intensidad.

el especialista también aclaró que no se reportan activación de quebradas porque esto sucede cuando las lluvias son constantes y por varios días consecutivos; algo que, de momento, no está ocurriendo.

“Actualmente, estamos ya entrando en una época de verano que son los meses más lluviosos, para lo que sería la parte de la sierra. Estos meses se le podrían decir que son entre febrero y marzo, lo que se presenta mayor cantidad de lluvias”, comentó.