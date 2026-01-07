Últimas Noticias
Conductor de transporte público es herido tras ataque de sujetos armados en Lurín

Fuente: Rotafono RPP
La víctima trabaja para la empresa de transportes Huáscar, de la línea R28, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho hasta Lurín.

Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon contra el conductor de un bus de la empresa de transportes Huáscar, conocida como la línea R28, que cubre la ruta desde San Juan de Lurigancho a Lurín.

El hecho se dio al promediar las 3:35 p. m. en la avenida Los Gallos, cerca a la zona industrial de Lurín, cuando se dirigía a su paradero final.

La víctima fue identificada como Jonathan Trujillo, quien sobrevivió al lanzarse del asiento ni bien empezaron los disparos. Sin embargo, el hombre presenta heridas en el cuello y fue atendido por paramédicos que llegaron al lugar. 

El suceso fue captado por cámaras de seguridad en la zona. Esas imágenes servirán a la Policía Nacional para las investigaciones del caso para encontrar a los responsables. 

RPP pudo conocer que, tras este hecho, los conductores que cubren dicha ruta se reunieron y acordaron que mañana jueves no trabajarán.

Lurín Delincuencia Transporte público

