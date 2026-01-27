Integrante de la 'Generación Z' afirma que transportistas también se sumarán a movilización de este 28 de enero

Yakov Solano, integrante de la Generación Z, destacó que gremios de este sector se unan a la medida y manifestó que delegaciones de otras regiones del país vendrán a Lima.

Marcha de la Generación Z: Transportistas también se sumarán a la movilización de este miércoles | Fuente: RPP

Algunos gremios de transportistas participarán en la denominada 'Marcha de Sacrificio', anunciada por la Generación Z este miércoles 28 de enero, que busca exigir justicia por las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte en el 2023 y denunciar el creciente clima de inseguridad que afecta a Lima y otras regiones del país. Así lo anunció Yakov Solano, miembro del grupo que impulsa esta movilización.

"(Participarán) colectivos sociales, colectivos de la Generación Z, el bloque universitario y algunos transportistas y trabajadores que también han comunicado que se van a sumar a la movilización del día de mañana. Algunos nos han informado de forma interna que van a participar justamente de la movilización del día de mañana, al igual que los integrantes de otros espacios más amplios", expresó para el programa Prueba de Fuego de RPP.

Solano señaló que la movilización iniciará desde las 8 a.m. en el Ovalo de la Esperanza, en Villa María del Triunfo. Desde ahí irán caminando hasta el Centro de Lima, donde esperan llegar hasta el Congreso y hacer sentir sus demandas.

"Justamente queremos que se haga la justicia y reparación para todos los familiares que fueron perdiendo sus seres queridos en las protestas y manifestaciones del año pasado. Bueno, hace unos años más bien. Como sabemos, la masacre que pasó allá en los hermanos de las regiones del sur fue algo que ahorita no se tiene justicia, incluso se blindó a la expresidenta Dina Boluarte de las denuncias que tenía y que las han archivado totalmente con eso", añadió.

Refuerzan seguridad en el Centro

La Policía Nacional desplegará un mayor número de agentes en la capital para este miércoles por la realización de la denominada 'Marcha del Sacrificio' en la cual participará la Generación Z y que se llevará a cabo en el Centro de Lima.

La vigilancia se dará en el perímetro de la Plaza San Martín, la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Abancay, muy cerca al Palacio Legislativo. La Municipalidad de Lima también pondrá a disposición drones para la vigilancia aérea.