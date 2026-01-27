La Policía Nacional reforzará las medidas de seguridad en el Centro Histórico ante la marcha de la Generación Z [VIDEO]

Organizaciones juveniles, colectivos y también delegaciones de regiones del sur de nuestro país se reunirán este miércoles en la capital en una nueva movilización contra el Gobierno.

La Policía Nacional desplegará un mayor número de agentes en la capital para este miércoles por la realización de la denominada 'Marcha del Sacrificio' en la cual participará la Generación Z y que se llevará a cabo en el Centro de Lima.

El objetivo de esta movilización no solamente de buscar justicia por los fallecidos en las protestas del 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, sino también para expresarse en contra del actual mandatario José Jerí. RPP pudo conocer que las delegaciones de regiones ya se encuentran camino a la capital procedentes de Puno, Ayacucho y Cusco.

La Policía Nacional reforzará la vigilancia en el perímetro de la Plaza San Martín, la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Abancay, muy cerca al Palacio Legislativo. La Municipalidad de Lima también pondrá a disposición drones para la vigilancia aérea.

Jerí asegura que no le preocupa la marcha

El presidente José Jerí, tras ser consultado por la nueva movilización, aseguró que no le preocupa ello y que es parte de la libertad de expresión.

“Tendremos que, como Estado, como Gobierno, saber manejar la situación de la mejor manera, que las personas se puedan expresar libremente, teniendo siempre el control, la precaución de que todo salga dentro de los parámetros normales, respetando siempre las restricciones que existen. Pero son libres de expresarse en lo que consideren pertinente. No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población. Siempre se ha respetado ello, en todo momento, y es parte de lo que ellos quieren manifestar”, indicó.